«شاعر المليون» يتلقى 1400 مشاركة من العالم العربي

أبوظبي (الاتحاد)

استعداداً لاستقبال الموسم الثامن من برنامج «شاعر المليون»، نظم مجلس محمد خلف، مساء أمس الاثنين، في منطقة الكرامة بأبوظبي، محاضرة بعنوان «على أبواب الموسم الثامن لشاعر المليون.. شاطئ الراحة حلم الشعراء العرب»، تحدث فيها كل من الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة تحكيم «شاعر المليون» وعارف عمر، معد برنامج «شاعر المليون».

وقال الدكتور الحسن، إن «شاعر المليون» بات علامة مميزة في عالم الشعر والشعراء، بفضل النجاحات المتتالية التي حققها منذ انطلاقته الأولى عام 2006، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في تحقيق أهدافه في إحياء الشعر ودعم الشعراء، وبات منبراً ثقافياً متميزاً يتنافس فيه الشعراء العرب، ويحظى بمتابعة جماهيرية عالية على مستوى العالم.

وأوضح الحسن أن لجنة التحكيم تلقت للموسم الحالي أكثر من 1400 مشاركة من الشعراء على مستوى الوطن العربي، وسيعتمد تقييم الشعراء المشاركين على الأداء الشعري لهم أمام اللجنة، والتنافس الشريف والجاد، إضافة إلى الشفافية والمصداقية في الطرح والأداء.

وأكد الحسن أنه خلال جولات «شاعر المليون» ستتم مقابلة المترشحين كافة للمسابقة، أما الذين لم تتسنَ لهم الفرصة، فيتكفل البرنامج بإحضارهم إلى العاصمة أبوظبي، ومقابلتهم خلال جولة أبوظبي، متوقعاً أن تشهد الجولات إقبالاً كبيراً من الشعراء المتقدمين للمسابقة.

واستعرض الدكتور الحسن البدايات الأولى لشاعر المليون، وما سبقها من تحضيرات وأفكار وإعدادات، ساهم فيها وبشكل كبير المرحوم «محمد خلف المزروعي»، منوهاً بالرؤية الناضجة وراء إطلاق هذا البرنامج الثقافي الشعري، والتي تهدف إلى إحياء الشعر العربي كوعاء حامل للثقافة العربية المشتركة، وتنشيط حركة الشعر النبطي، والارتقاء بمستواه، وتعزيز حضوره في الساحة الثقافية. وذكر الدكتور الحسن أن هذه الأهداف قد تحققت بالفعل ليس في الساحة الإماراتية فقط، وإنما في الوطن العربي، مما جعل أبوظبي محط أنظار الشعراء العرب في كل مكان.

ومن جهته، قال عارف عمر أن «شاعر المليون» لموسمه الثامن سيشهد المزيد من المفاجآت القيمة والمميزة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المشاهدين، خصوصاً في الحلقات المباشرة للبرنامج، حيث وضعت إدارة قناة بينونة بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية تصوراً متكاملاً للدورة الثامنة من البرنامج.

وأكد عارف عمر أنه تم الانتهاء من التجهيزات كافة لاستقبال الموسم الثامن من «شاعر المليون»، موضحاً أن لجنة التحكيم ستقوم بمقابلة الشعراء المترشحين في العاصمة الأردنية عمان يومي 23 و24 أكتوبر في فندق هوليدي ان، وستلتقي المترشحين في الكويت خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل في فندق جميرا، وفي السعودية خلال الفترة من 11 حتى 15 نوفمبر المقبل في فندق الفيصلية بالرياض، وستختتم الجولات في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر في مسرح شاطئ الراحة.