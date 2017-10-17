الصومال.. معركة ضد الإرهاب

كيفين سيف وعبدالله ماير - نيروبي، كينيا

ارتفعت خسائر الأرواح الناجمة عن انفجار شاحنتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو، مسجلة زهاء 300 قتيل أمس الأول، فيما يمثل أعنف هجوم دموي في الحرب الدائرة ضد المتطرفين في الصومال منذ أكثر من عقد، وهو ما يشير إلى أن التمرد هناك أبعد ما يكون عن الهزيمة، على الرغم من سنوات من عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الولايات المتحدة.

ومعظم الضحايا سقطوا بسبب القنبلة الأولى، التي انفجرت يوم السبت خارج فندق مشهور قرب تقاطع مزدحم في مقديشو، وأدت إلى ارتفاع سحابة دخان في سماء المدينة أمكن مشاهدتها في أرجاء العاصمة كافة.

والعاصمة الصومالية هدف دائم لهجمات «حركة الشباب» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، غير أن السكان أكدوا أنهم سرعان ما أدركوا أن الانفجارين يحملان دلالة على قوة مختلفة.

واستمرت خسائر الأرواح في التزايد أثناء الليل، وبحلول ليلة الأحد، أكد المسؤولون أنهم كانوا لا يزالوا يحصون عدد الضحايا. وفي خطاب إذاعي، أفاد عمدة مقديشو ثابت عبدي، قائلاً: «لقد خسرنا أكثر من 240 شخصاً بريئاً». وقال وزير الإعلام الصومالي: «إن خسائر الأرواح كانت قد ارتفعت إلى 276 شخصاً»، قبل إعلان مسؤولين عن ارتفاعها إلى زهاء 300 شخص.

وتم تدمير جزء كبير في المدينة، وشوهد عدد كبير من السيارات المحترقة في موقع التفجير، وأكدت تقارير صحفية أن كثيراً من الناس كانوا تحت أطلال فندق «سفاري»، واستمرت السلطات في إخراج الجثث من تحت الركام طوال يوم الأحد.