«المحترفين» ترد على الأندية لحسم الجدل حول «التراخيص»

معتز الشامي (دبي)

عاشت أغلب أندية دورينا مساء أول من أمس، على وقع إخفاق غير مسبوق في حصولها على رخصة المحترفين، للمرة الأولى بعد مرور 10 سنوات من تطبيق الاحتراف على أنديتنا منذ عام 2007، ما فتح باب التأويلات حول الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء تلك السقطة الإدارية لبعض الأندية، لاسيما تلك المفترض فيها تمتعها بخبرة التعامل مع نظام التراخيص نفسه.

وكانت لجنة التراخيص بلجنة دوري المحترفين، قد قررت في اجتماعها الذي عقدته مساء أول من أمس، عدم منح الترخيص لأندية العين، بني ياس، دبا الفجيرة، اتحاد كلباء وحتا، وذلك لعدم استيفائها بعض المعايير الخاصة بنظام تراخيص الأندية الآسيوية، كما قررت اللجنة استبعاد ملف نادي شباب الأهلي دبي، حسب لوائح تراخيص الأندية الآسيوية؛ وذلك لعدم استيفائه شروط نظام التراخيص.

كما قررت اللجنة بعد الاطلاع على التقرير النهائي، منح الترخيص لدورة 2017 - 2018 لخمسة أندية بعد استيفائها جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية الآسيوية، وهي: الظفرة، النصر، الوصل، الإمارات والشارقة، فيما قررت اللجنة منح ترخيص مشروط لناديي الجزيرة والوحدة.

ويحق لـ«بعض» الأندية التقدم بطلب الاستئناف على قرارات لجنة التراخيص الابتدائية في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم قرار اللجنة، الذي وصل إلى الأندية صباح أمس بالفعل.