عودة ساشا وسرور وخميس وعبد الله موسى أمام «الزعيم»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

استأنف لاعبو «الصقور» الحصص التدريبية مساء أمس، بعد راحة 24 ساعة، تمهيداً للقاء العين السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، حيث يسعى المدرب إيفان هاشيك لإعادة ترتيب أوراق الفريق بعد الخسارة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي-دبي برباعية نظيفة في الجولة الماضية، في ظل الأخطاء الدفاعية الكبيرة التي كانت سبباً في الأهداف الأربعة.

وأصبح الرباعي ساشا وسعد سرور وخالد خميس وعبدالله موسى جاهزين للعودة إلى صفوف الفريق بعد التدريبات المكثفة التي خضعوا لها في الفترة الماضية بعد مرحلة التأهيل، وهو ما يمثل دافعاً قوياً لتعزيز قوة الفريق أمام العين، بالرغبة العالية في المنافسة على النقاط الثلاث.

وبدوره قال اللاعب سعد سرور: «إنه يشعر بحالة كبيرة من التحسن بعد تلقيه العلاج عن طريق «مشيمة الخيول» في صربيا أخيراً مع زميله ساشا»، وقال: «إن الطبيبة الصربية ماريانا كوفاسيفي، الطبيبة المتخصصة في العلاج بـ «مشيمة الخيول» طمأنتهما على حالتهما الصحية»، مضيفاً أن التحسن الواضح الذي شعر به منحه فرصة المشاركة في الحصة التدريبية مع بقية اللاعبين بعد مرور 24 ساعة فقط من وصولهما إلى الدولة من صربيا.

وأضاف: «أشكر إدارة النادي على الرعاية والاهتمام والحرص على منحنا فرصة الشفاء من الإصابة في صربيا لدعم عودتنا السريعة إلى صفوف الفريق، وهذا كان له مردوده النفسي الإيجابي، ومنحنا فرصة كبيرة لتلقي العلاج في صربيا والعودة مجدداً للمشاركة في الحصص التدريبية».