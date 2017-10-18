كاميلي: نأمل بكسر العقدة على ملعبنا

دبا الفجيرة (الاتحاد)

شدد البرازيلي كاميلي، مدرب دبا الفجيرة، على صعوبة مواجهة الظفرة، مؤكداً أن الفريق المنافس يملك قوة هجومية مميزة، كما أنه حقق الفوز على فريقه وتفوق عليه عدة مرات في دوري الخليج العربي.

وقال كاميلي: الظفرة من الفرق المتطورة التي تقدم مستويات جيدة، مؤكداً أنه شاهد مبارياتهم الثلاثة الأخيرة، وأن الفريق يملك قدرات فنية متميزة، وخاصة من الثلاثي الهجومي المكون من العراقي مهند كرار والبرازيلي ألميدا ومعهما أحمد علي. وأضاف: سنبذل كل جهودنا من أجل إغلاق كل المساحات أمام هجوم الظفرة، خاصة أن المباراة تتطلب تركيزاً عالياً، وعدم ارتكاب الأخطاء. وحول غيابات فريقه أوضح كاميلي أن فريقه لا يفتقد أي لاعب سوى حميد الماس، بعد عودة أحمد راشد الذي كان يعانى من إصابة بسيطة. وأضاف: لا بد أن أشيد بموقف المدافع خليفة الشهياري الذي تحامل على نفسه رغم ظروفه الخاصة بوفاة ابن شقيقه، وانتظم في التدريبات لأهمية وجوده كعنصر رئيس في دفاع الفريق، وهذا الموقف البطولي من اللاعب سيكون محل تقدير الجميع. وعن عدم الفوز على الظفرة في الفجيرة في المباريات السابقة قال كاميلي: نأمل أن نكسر العقدة النفسية الكبيرة بهذا الشأن، ونحن من جانبنا حققنا نتائج جيدة في ملعبنا هذا الموسم، حيث نجحنا في الفوز في 3 لقاءات وجمعنا 6 نقاط في الدوري و3 في كأس الخليج العربي.

وقال كاميلي: إن اللاعبين يدركون أهمية اللقاء، وحاجة الفريق للنقاط الثلاث حتى يواصل الفريق تقديم المستوى الإيجابي هذا الموسم.