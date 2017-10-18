قويض: نخشى خطورة ثلاثي «باقة الورد»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد السوري محمد قويض، المدير الفني للظفرة، أن مواجهة دبا الفجيرة على أرضه ستكون صعبة، حيث إن المنافس يلعب بنفس أسلوب لعب فريقه، كما أنه ينافس أيضاً على نفس المراكز في وسط الجدول.

وقال قويض: «العودة بنقطة التعادل من هذه المباراة أشبه بالحصول على نقطتين، في حين أن نقاط الفوز بالنقاط الثلاث ستكون بست نقاط، عند النظر إلى طبيعة المنافسة ما بين الفريقين والتقارب الشديد فيما بينهما».

وقال قويض: «دبا الفجيرة يلعب بأسلوب مختلف عندما يلعب خارج ملعبه، حيث يعتمد التأمين الدفاعي من أجل الخروج بنقطة التعادل من المواجهات التي يخوضها خارج أرضه، أما على ملعبه فهو يؤدي بطريقة مغايرة تماماً، من حيث يتطلع دائماً إلى الفوز بالنقاط الثلاث».

وتكمن قوة دبا الفجيرة من وجهة نظر قويض في الشق الهجومي بوجود ياسين البخيت وسياو وديالو، واصفاً هذا الثلاثي بـ «باقة الورد»، مشدداً على أن ثلاثي دبا الفجيرة الهجومي، نجح في قيادة الفريق إلى الفوز في ثلاث مباريات، اثنتين ببطولة الدوري وواحدة ببطولة الكأس.

وشدد قويض على أن الظفرة يسعى إلى العودة من الفجيرة بنقطة التعادل على أقل تقدير، وفي ظل تمتع فريقه بالجاهزية المطلوبة، إذ لا تعاني صفوفه من أي إصابات أو غيابات.