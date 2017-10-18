العنبري: أحتاج جهود جميع اللاعبين

علي معالي(الشارقة)

عبر عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة الجديد، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في ظل تكاتف الجميع وإصرارهم على تقديم نتائج طيبة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس بمقر النادي، بحضور عبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم.

وقال العنبري: «المهمة لن تكون سهلة، ولكنني متفائل بجهود الجميع لتغيير شكل الفريق، ورؤيتي التدريبية تعتمد على تحسين النتائج، وهدفنا أن نكون فريق عمل واحداً، ولن نعتمد على مجموعة معينة، بل نحتاج جميع اللاعبين».

وعن مواجهتي فريقه مع شباب الأهلي دبي ثم العين قال: «نفكر حالياً في مباراة شباب الأهلي دبي فقط، وكل مباراة لها ظروفها، وأتمنى أن يتحسن المستوى، والمجموعة قادرة على الخروج بنتيجة جيدة، ولن أقارن بين الماضي عندما توليت المهمة بدلاً من بوناميجو وبين الآن، فكل مرحلة لها ضغوطها». من جانبه، أشاد عبد الله العجلة بشجاعة عبد العزيز العنبري بتولي المهمة في هذا التوقيت، وقال: «إنه مثلما أبدع العنبري سابقاً، عندما كان لاعباً ومدرباً أيضاً، فهو قادر على تجاوز هذه المرحلة».

وقال العجلة : «كان التصور السابق قبل الدمج أن يتولى العنبري قيادة الأمور منذ بداية من الموسم المقبل، وكان ذلك مشروعاً بعيد المدى، ولكن الظروف فرضت علينا أن يتولى المهمة من الآن».