نزار محروس: التهاون ممنوع أمام «العنابي»

مراد المصري (دبي)

أكد السوري نزار محروس، مدرب حتا، أن فريقه بحاجة لتقديم مباراة «كبيرة» في حال أراد الحصول على نتيجة إيجابية أمام منافس بحجم الوحدة، أحد الفرق التي تلعب بشكل جيد للغاية منذ بداية الموسم، ويمتلك عناصر مميزة في جميع المراكز.

وأوضح محروس أنه يتمنى أن يواصل فريقه أداءه التصاعدي بعد الفوز على الشارقة في المباراة الماضية، حيث تم التركيز خلال التدريبات في هذه الأيام على معالجة الأخطاء، والسعي لتقديم صورة إيجابية في الفترة المقبلة.

وكشف محروس، أن احتمالية وجود السوري عمرو الميداني مع الفريق كبيرة للغاية، في ظل تحسن حالته البدنية، بعد تعافيه من الإصابة التي أدت إلى غيابه منذ بداية الموسم، فيما لن يكون الروماني أدريان روبوتان جاهزا لخوض المباراة، حيث ما زال يواصل برنامجه التأهيلي بعد إصابته أمام الإمارات في الجولة الثالثة.

وعبر محروس عن ثقته في اللاعبين لمواصلة البناء على ما حققوه أمام مباراة الشارقة، حيث يعتبر الفوز أمراً مهماً من الناحية المعنوية، لكنه حذر من التراخي أمام «العنابي» الذي يدخل هذه المباراة، بعد خسارته أمام الوصل في الجولة الماضية وحاجته للتعويض، موضحاً أن المباراة تحتاج للتركيز التام منذ البداية وحتى النهاية.

وختم محروس حديثه بالإشادة بلاعبيه، وقدرتهم على التكاتف لتعويض الغيابات الحالية، خصوصا أن حتا لعب المباراة الماضية بلاعبين أجنبيين فقط.