تاريخ «المكابيس» للبيع!

لندن (د ب أ)

أعلن مايك اشلي مالك نادي نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عن طرح النادي للبيع. واشترى اشلي «53 عاماً» نادي نيوكاسل في 2007 وهبط النادي مرتين للدرجة الأولى في عهده.

وعاد نيوكاسل الملقب بـ «الماكبيس» لدوري الأضواء مجدداً في الموسم الماضي عبر الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

وقال اشلي في بيانه الذي نقله الموقع الرسمي للنادي: كواحد من أقدم الفرق الانجليزية، وللاستفادة من الجماهير الكبيرة في المملكة المتحدة والعالم، نيوكاسل بحاجة إلى طريق واضح ومستقبل مشرق.

وأضاف: علينا إعطاء النادي الفرصة الأفضل من خلال تأمين الاستثمار اللازم للعبور إلى المستوى القادم، وهذا وقت مهم في تاريخ النادي والإدارة الحالية مصممة على العمل لمصلحة نيوكاسل والجماهير من خلال طرح النادي للبيع.

وأكد محامي أشلي في حديث لشبكة سكاي سبورتس بأن مالك نيوكاسل يتطلع لإتمام عملية البيع بحلول أعياد الميلاد «الكريسماس».

ويعد نيوكاسل سابع أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقاً للبطولات، وتأسس في عام 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إند، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يلعب في ملعبه الخاص سانت جيمس بارك، أحد أكبر ملاعب إنجلترا.

ويعتبر نادي ساندرلاند هو المنافس المحلي التقليدي للنادي، بالإضافة إلى ميدلزبره، فيما يعد آلان شيرر أشهر من لعب لصالحه، حيث يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف سجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفاً.