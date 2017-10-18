كندا (الاتحاد)
أبرمت شركة «إيرباص» اتفاق شراكة مع «بومباردييه» يخص برنامج فئة «C Series» متوسطة المدى.
وتعمل الاتفاقية على وضع قدرات وإمكانات إيرباص العالمية لتعزيز عائلة طائرات «C Series» الجديدة من بومباردييه التي تتمتع بمواصفات فائقة التطور. ويعمل الطرفان على اطلاق العنان للفرص الكامنة لدى البرنامج بهدف إيجاد قيمة جديدة بالكامل لكل من العملاء من المشغلين والموردين وموظفي الشركتين وكافة الجهات المعنية.
|
ويعتبر سوق الطائرات ذات الممر الواحد من أبرز عوامل نمو قطاع الطيران مشكلاً 70% من مجمل الطلب على الطائرات عالمياً.
|
ومن المتوقع أن تعزز قدرات إيرباص بالبيع والتسويق من حضور عائلة «C Series» وأدائها التجاري، بينما من شأن شبكه موردي إيرباص العالمية أن تسهم بشكل لافت في خفض تكاليف الإنتاج لعائلة الطائرات ذات النمو الواعد. من جهته، قال توم انديرس، الرئيس التنفيذي لـ إيرباص: «نحن نرى في هذه الاتفاقية فائدة مشتركة للجميع. كما نرى في عائلة C Series بما تتمتع به من تصميم متطور ومزايا اقتصادية إضافة نوعية إلى عائلة طائرات الممر الواحد التي نمتلكها، كما من شأنها أن تعزز من المنتجات التي نقدمها ضمن قطاع من سوق الطائرات يشهد نمواً متسارعاً».
وقال الين بيلامير، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بومباردييه: «يسعدنا الترحيب بشركة إيرباص في برنامج C Series وهي تمثل الشريك المثالي بالنسبة لنا ولمقاطعة كيبيك وكندا عموماً. نحن نرى في نطاق عملياتهم العالمية وعلاقاتهم الوثيقة مع زبائنهم وخبراتهم التشغيلية، عوامل رئيسية لاطلاق العنان أمام تحقيق القيمة المرجوة من برنامج عائلة طائرات C Series».