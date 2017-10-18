«الاتحاد للطيران» تطرح أسعاراً خاصة للمسافرين بأمتعة اليد فقط

أبوظبي (الاتحاد)
بدأت الاتحاد للطيران، فترة تجربة طرح «أسعار تذاكر سفر خاصة» للمسافرين بحقيبة يد فقط على وجهتين رئيسيين، خلال فصل الشتاء المقبل، للفترة ما بين 18 أكتوبر و18 ديسمبر، ما يسمح للمسافرين بشراء تذاكر بسعر أقل للدرجة الاقتصادية إذا كانوا لا يحملون أمتعة مسجلة.
ويتضمن السعر التجريبي طرح سعر حقيبة يد يسمح بحملها على متن الطائرة زنة 7 كيلوجرامات، على الرحلات بين أبوظبي ووجهتي البحرين والكويت، على أن يكون تاريخ السفر قبل 31 مارس 2018.
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وأضاف، «إضافة إلى كونها اقتراحاً عملياً للمسافرين، تعتبر هذه التجربة أداة فعالة لقياس الآراء على أرض الواقع واختبار جدوى هذه الخدمة لتطبيقها على نطاق أوسع».
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واختتم البلوكي «نحن ندرك مدى الإقبال على طرح المنتجات والخدمات المتنوعة التي تسمح للمسافرين باختيار الخدمة التي يرغبون فيها».