«الاتحاد للطيران» تطرح أسعاراً خاصة للمسافرين بأمتعة اليد فقط

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت الاتحاد للطيران، فترة تجربة طرح «أسعار تذاكر سفر خاصة» للمسافرين بحقيبة يد فقط على وجهتين رئيسيين، خلال فصل الشتاء المقبل، للفترة ما بين 18 أكتوبر و18 ديسمبر، ما يسمح للمسافرين بشراء تذاكر بسعر أقل للدرجة الاقتصادية إذا كانوا لا يحملون أمتعة مسجلة.

ويتضمن السعر التجريبي طرح سعر حقيبة يد يسمح بحملها على متن الطائرة زنة 7 كيلوجرامات، على الرحلات بين أبوظبي ووجهتي البحرين والكويت، على أن يكون تاريخ السفر قبل 31 مارس 2018.

وقال محمد عبد الله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، «أظهرت آراء المسافرين وعادات السفر المختلفة أن العديد من ضيوف الاتحاد للطيران، وخاصة الذين يسافرون في رحلات عمل قصيرة، أو خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في رحلات يومية، لا يصطحبون معهم غير الأمتعة المحمولة على متن الطائرة، لذا فإننا نقوم بتجربة تطبيق أسعار تذاكر أقل على هذه الوجهات الرئيسة».

وأضاف، «إضافة إلى كونها اقتراحاً عملياً للمسافرين، تعتبر هذه التجربة أداة فعالة لقياس الآراء على أرض الواقع واختبار جدوى هذه الخدمة لتطبيقها على نطاق أوسع».

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من سلسلة مبادرات تعتزم الشركة إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتأتي بعد نجاح الشركة بإدراج خيار «المقعد المجاور الإضافي» وخيار المقعد المفضل على متن الدرجة السياحية.

واختتم البلوكي «نحن ندرك مدى الإقبال على طرح المنتجات والخدمات المتنوعة التي تسمح للمسافرين باختيار الخدمة التي يرغبون فيها».