9% نمو عدد الشركات العارضة في «دبي للطيران»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت الدورة الخامسة عشرة لمعرض دبي للطيران والتي تنطلق خلال الفترة من 12 وحتى 16 نوفمبر المقبل في موقع المعرض بدبي ورلد سنترال، نمواً في أعداد الجهات والشركات العارضة بنسبة 8.8% لتصل إلى 1200 شركة منها نحو 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى، وفقاً للشركة المنظمة.

وكشف مسؤولون في اللجان التنظيمية للمعرض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدبي أمس للإعلان عن تفاصيل للدورة الجديدة من المعرض، عن وجود اهتمام واسع من مختلف دول العالم بالمشاركة بوفود رسمية في المعرض، مؤكدين حضور 162 وفداً رسمياً حتى الآن، من بينهم روسيا التي تعود للمشاركة بقوة مرة أخرى، وكذلك بيلاروسيا التي تشارك للمرة الأولى.

وتوقعوا أن تشهد الدورة الجديدة عودة الزخم للعقود والصفقات التجارية والعسكرية مع خطط العديد من الشركات للإعلان عن طلبيات جديدة بعد مرور نحو 4 سنوات على الصفقات التاريخية التي تم الإعلان عنها في دورة 2013.

وكشفت الشركة المنظمة للمعرض، عن استقبال أرض المعارض لنحو 160 طائرة للعرض، منها طائرات تابعة لطيران الإمارات وهي إيه 380 وبوينج 777 وطائرات التدريب «إمبراير فينوم» و«سيريوس» وطائرة رجال الأعمال إيه 319، فضلاً عن طائرة فلاي دبي 737 ماكس 8 و3 طائرات لطيران الاتحاد وهي إيه 380 وإيه 320 وطائرة التدريب إمبراير، كما ستعرض بوينج طائرة 787-10 لأول مرة، إلى جانب عدد من طائرات رجال الأعمال والطائرات العسكرية والهليكوبتر تعرضها مختلف الشركات المشاركة.