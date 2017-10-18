«تحدّي دبي للّياقة» في ضيافة «الصفا» الجمعة

دبي (الاتحاد)

تنطلق مبادرة «تحدّي دبي للّياقة» في حديقة الصفا يوم الجمعة المقبل، وتشهد الفعالية حضور مشاهير الرياضة على مدى يومين من النشاطات الممتعة، والرياضات الفردية والجماعية، والعروض الرياضية على المسرح، ومجموعة من الفعاليات التي تحفّز الجميع على الاستمتاع بأوقاتهم ضمن بيئة رياضية مليئة بالنشاط والحيوية.

ويشارك في انطلاق المبادرة قائد المنتحب الإنجليزي السابق ولاعب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم ريو فرديناند، ويعتبر مهرجان عطلة نهاية الأسبوع الأول بداية لثلاثين يوماً من التحدّي ضمن مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تهدف إلى جعل دبي أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم. يبدأ المهرجان الافتتاحي في الواحدة ظهراً، ويستمر حتى التاسعة مساء.

ويقدم المهرجان أكثر من 40 نوعاً من الرياضات والأنشطة البدنيّة المميّزة التي تناسب الجميع من كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث يجد كل مشارك نوعاً جديداً من النشاطات والتجارب الرياضية التي تناسبه.

ويقول ريو فرديناند الذي مثل المنتخب الإنجليزي 81 مرّة وتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، إضافة إلى حصوله على ميدالية دوري أبطال أوروبا: «أهتم بلياقتي البدنية كثيراً، ولطالما كانت جزءاً رئيسياً من حياتي. وتمثّل مبادرة «تحدّي دبي للّياقة» فرصة مميّزة حقاً لتعزيز اللياقة البدنية، وتسرني المشاركة فيها. ولا شك أني أواظب على التمرين بشكل منتظم، لذا فإنّ الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يمكنها تعزيز استرخائك وتركيزك الذهني لبقية اليوم. وأؤمن أنه مهما بلغت أعمارنا، فنحن بحاجة لأن نكون أكثر نشاطاً، وأكثر حرصاً على ممارسة المزيد من الرياضة، ومتأثّرين بالرياضيين المحيطين بنا، لندرك أنّ الرياضة واللياقة والنشاط البدني يجب أن تكون جزءاً جوهرياً من حياتنا. وأتطلّع قدماً للوصول إلى مدينة دبي الرائعة للمشاركة في هذه المبادرة المبتكرة».