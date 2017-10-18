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ريو فرديناند يتقدم المشاركين

«تحدّي دبي للّياقة» في ضيافة «الصفا» الجمعة
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

تنطلق مبادرة «تحدّي دبي للّياقة» في حديقة الصفا يوم الجمعة المقبل، وتشهد الفعالية حضور مشاهير الرياضة على مدى يومين من النشاطات الممتعة، والرياضات الفردية والجماعية، والعروض الرياضية على المسرح، ومجموعة من الفعاليات التي تحفّز الجميع على الاستمتاع بأوقاتهم ضمن بيئة رياضية مليئة بالنشاط والحيوية.

ويشارك في انطلاق المبادرة قائد المنتحب الإنجليزي السابق ولاعب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم ريو فرديناند، ويعتبر مهرجان عطلة نهاية الأسبوع الأول بداية لثلاثين يوماً من التحدّي ضمن مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تهدف إلى جعل دبي أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم. يبدأ المهرجان الافتتاحي في الواحدة ظهراً، ويستمر حتى التاسعة مساء.

ويقدم المهرجان أكثر من 40 نوعاً من الرياضات والأنشطة البدنيّة المميّزة التي تناسب الجميع من كل الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، حيث يجد كل مشارك نوعاً جديداً من النشاطات والتجارب الرياضية التي تناسبه.

ويقول ريو فرديناند الذي مثل المنتخب الإنجليزي 81 مرّة وتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات، إضافة إلى حصوله على ميدالية دوري أبطال أوروبا: «أهتم بلياقتي البدنية كثيراً، ولطالما كانت جزءاً رئيسياً من حياتي. وتمثّل مبادرة «تحدّي دبي للّياقة» فرصة مميّزة حقاً لتعزيز اللياقة البدنية، وتسرني المشاركة فيها. ولا شك أني أواظب على التمرين بشكل منتظم، لذا فإنّ الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يمكنها تعزيز استرخائك وتركيزك الذهني لبقية اليوم. وأؤمن أنه مهما بلغت أعمارنا، فنحن بحاجة لأن نكون أكثر نشاطاً، وأكثر حرصاً على ممارسة المزيد من الرياضة، ومتأثّرين بالرياضيين المحيطين بنا، لندرك أنّ الرياضة واللياقة والنشاط البدني يجب أن تكون جزءاً جوهرياً من حياتنا. وأتطلّع قدماً للوصول إلى مدينة دبي الرائعة للمشاركة في هذه المبادرة المبتكرة».

ومن بين أبرز الفعاليات خلال عطلة نهاية الأسبوع مهرجان «جلوبال مالا» المجاني الذي تستضيفه «يوغا فيست دبي». وتندرج هذه الفعالية في إطار جهود عالمية لتوحيد الأفراد عبر الأفكار الإيجابية والتركيز والتأمل. واستوحيت هذه الفعالية من «مسبحة مالا التراثية»، وهي عبارة عن خيط يحتوي على 108 حبّات يستخدمها الأشخاص الذين يمارسون «اليوغا» للمساعدة في التأمّل والحصول على الصفاء الذهني. ويعد مشروع «جلوبال مالا» بمثابة تجمع يهدف إلى ممارسة اليوغا، وتعزيز العمل الجماعي. وسيقوم 5 من خبراء اليوغا بقيادة المشاركين ضمن «يوغاثون» على مدار ساعتين لمساعدتهم في تأدية 108 من تمارين «تحيّة الشمس»، وهي إحدى أشهر حركات رياضة اليوغا. وتسعى هذه الفعالية إلى تعزيز صحّة المشاركين واختبار المعنى الحقيقي للروح الجماعية في فعالية «جلوبال مالا»، التي ترحّب بجميع رياضيي اليوغا من كل المستويات، بدءاً من عمر 16 عاماً. ... المزيد
     
 

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