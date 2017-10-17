مواجهات قوية في قرعة سباعيات الرجبي

دبي (الاتحاد)

أسفرت القرعة الرسمية لسباعيات الرجبي في العالم التي يستضيفها ملعب ذا سيفنز بدبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبلين، برعاية «طيران الإمارات»، عن مواجهات قوية مرتقبة بين أقوى فرق سباعيات الرجبي في العالم، يتقدمها فريقي جنوب افريقيا ونيوزيلندا، حاملي لقب السلسلة للرجال والسيدات، حيث وضعت القرعة جنوب افريقيا في المجموعة (A) إلى جانب كندا، كينيا والفريق الأوغندي الذي وجهت إليه الدعوة للمشاركة. في حين تتنافس في المجموعة (B) فرق إنجلترا، أسكتلندا، فرنسا والفريق الجديد إسبانيا. وفي (C) الفريق الفيجي، بطل الأولمبياد، أستراليا، ويلز، روسيا. والمجموعة (D) نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الأرجنتين، ساماوا.

ويواجه فريق سيدات نيوزيلندا، متصدر المجموعة A فرق الولايات المتحدة، فرنسا، وجنوب افريقيا (دعوة) في 30 نوفمبر. وتتنافس في اليوم ذاته فرق المجموعة B (سيدات) التي تضم أستراليا، روسيا، إنجلترا، اليابان، بينما وضعت القرعة سيدات كندا، فيجي، أيرلندا، إسبانيا في المجموعة C.