225 لاعباً في بطولة الشارقة للكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

أجرى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بمقره في مدينة الشارقة مساء أمس قرعه البطولة الثانية للكاراتيه التي من المقرر تنطلق في التاسعة صباح السبت المقبل بصالة النادي، بمشاركة 5 مراكز تدريب تابعة للنادي، بواقع 7 فرق بإجمالي 225 لاعباً ولاعبة منها 150 لاعباً، ولاعبة كاتا و75 لاعب للكوميتيه.

وأكد أيوب لشكري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المدير التنفيذي أن القرعة أقيمت بحضور ممثلين عن الأندية، تمهيداً لانطلاق بطولة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الثانية للكاراتيه، وأشار إلى أن خطة النادي تهدف إلى إكساب اللاعبين خبرة المنافسات استعداد للمشاركة في بطولات الرسمية لهذا الموسم. وأكد أن البطولة الثانية للكاراتيه تضاف لجدول مسابقات النادي لكافة رياضات الدفاع عن النفس وفي ترتيبها العام هي الثالثة في سلسلة البطولات التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على الصالة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفردية لهذا العام نتيجة التوأمة والتعاون بينه ونادي الشارقة للألعاب الفردية للنهوض برياضات الدفاع عن النفس والعمل معاً على نشر تلك الثقافة بين أفراد المجتمع.