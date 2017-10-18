وفد أكاديمية فاطمة بنت مبارك يشارك في بطولة الرماية بالمغرب

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، حرصت الأكاديمية على المشاركة في الجولة الأخيرة من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للرماية في مراكش بوفد من الإدارة العليا رفقة ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي.وحرص الوفد على متابعة ودعم الراميتين الإماراتيتين فاطمة محمد وعائشة الياسي، إيماناً من الأكاديمية بقدرات بنات الوطن وأهمية تمكينهن في جميع المجالات الرياضية، ووضعهن في مثل هذه البطولات، التي تضمن استفادتهن من تجارب المنافسات من حول العالم وتدريبهن لرفع مستوى أدائهن وصقل مهاراتهن الفردية.

وحققت البطولة نجاحاً واسعاً على المستوى المحلي والإقليمي أشادت به نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام نائبة رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات، وقالت: «النجاح الذي حققته البطولة ثمرة دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات، تعد الداعم الأول للمرأة والراعي الرئيس الذي يمكنها من الوصول لمكانة مرموقة ترفع اسم الإمارات عالياً».

وكانت بطولة «أم الإمارات للرماية» قد انطلقت أبريل الماضي، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، فيما أقيمت الجولة الثانية في مصر، بالتزامن مع بطولة أفريقيا في الفترة 24 أبريل، وحتى 2 مايو، وجاءت المحطة الثالثة في مدينة بولونيا بإيطاليا، وتضمنت مسابقات المسدس والبندقية ضغط الهواء في الفترة من 6 يوليو وحتى 14 يوليو الماضي، كما أقيمت منافسات رماية الأطباق بمدينة تودي الإيطالية في الفترة من 21 إلى 28 أغسطس الماضي، واختتمت جولة هذا العام في مدينة مراكش المغربية، حيث أقيمت بطولة الأطباق في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر الماضي، تخلله حفل ختامي لتتويج الفائزات وتكريم الرعاة واللجان العاملة.