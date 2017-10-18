«دولي الجودو» يطبق قوانينه الجديدة في «أبوظبي جراند سلام»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو قوانين فنية جديدة على لعبة الجودو في اجتماعه أمس بزغرب وتطبق للمرة الأولى في بطولة «أبوظبي جراند سلام» 2017 التي تقام نسختها التاسعة بصالة آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية من 26 إلى 28 الشهر الحالي.

وفي كل 4 سنوات إذا كانت هناك تغييرات جديدة تعتمد قبل 3 سنوات من الأولمبياد المقبل، وهي تشتمل على النواحي الفنية من حيث حساب النقاط، والإنذارات والهدف تسهيل عملية المشاهدة ومتابعة المباريات وأيضاً تسهيل عمل الحكام لتكون قراراتهم صحيحة بنسبة 99.99%، وتشهد «أبوظبي جراند سلام» أيضاً تطبيق تقنية عين الصقر للمرة الأولي في بطولات الاتحاد الدولي، بحسب ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وقال التميمي: «البطولة ستشهد الجديد أيضاً إعلامياً بعد ارتفاع عدد القنوات الناقلة بنسبة 40% لبطولات الاتحاد الدولي بعد أولمبياد ريو ومن أبرز القنوات التي تنقل الحدث السي إن إن ويورو نيوز ونسبة مشاهدة القناتين تصل إلى 10 مليون مشاهد في الساعة، وهناك 15 قناة رياضية وقعت مع الاتحاد الدولي عقود جديدة، لذلك مشاهدة البطولة حول العالم ستكون أكبر بكثير عن النسخ الماضية».

وأشار التميمي أن كل الترتيبات ستكون في قمة الجاهزية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللجنة المنظمة العليا برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، الذي يتابع شخصياً كل التفاصيل، قامت بجهود كبيرة، بجانب الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي للمرة الأولي في تنظيم الحدث.

وتحدث التميمي عن الموسم المحلي والمواهب الشابة التي بدأ العمل معها من فترة ليست بالقصيرة وقال: «العمل مستمر لتكون بطولتا الدوري والكأس ناجحتين من جميع النواحي، وأيضاً اللاعبين الذين يمثلون رديف المنتخب الأول لهم معسكرات خاصة، ولبعضهم ظروفه الخاصة مثلاً علي الكتبي الذي التحق بالخدمة الوطنية، وبعد فراغه منها نجهز له لإكمال دراسته في اليابان بجامعة توكاي للدخول في البرنامج الأولمبي 2020 مع الجامعة نفسها، بالإضافة إلى ميثاء النيادي وراشد الحوسني اللذين سيكونان أيضاً ضمن البرنامج نفسه من حيث الدراسة والتدريب في اليابان».

ويتابع: «حسب البرنامج ينضم النيادي والحوسني للمنتخب الأول ويشاركان في جراند سلام أبوظبي وهما من المجموعة التي نعدها للمستقبل حسب أعمارهم ومستواهم الفني ونحضرهم لأولمبياد 2024، ونحاول أن يتأهل اللاعبون الشباب إلى أولمبياد طوكيو لكن الهدف هو منافستهم في أولمبياد 2024».

ويواصل: «مثل هذه الرياضة تحتاج النوعية وليس الكم ونحن نركز على المتميزين من اللاعبين حتى يكون الناتج جيداً، وفي الوقت نفسه نراعي الميزانية حتى لا تكون هناك ضغوط مالية على الاتحاد، خاصة أن الميزانية ليست لصناعة الأبطال، بل لكل المنتخبات من الرجال وحتى 13 سنة».

وأوضح التميمي أن بطولة الفرق تم اعتمادها في أولمبياد طوكيو بحيث يتكون كل فريق من 3 رجال و3 سيدات للمرة الأولى، بجانب منافسات الفردي، مبيناً أن الاتحاد لو وجد الفرصة وسمحت اللوائح سيقوم باستقطاب لاعبات مميزات قادرات على المنافسة والعمل على تجنيسهن حتى يكن قدوة للاعبات الناشئات، مؤكداً أن هذا الأمر يعتمد على أمور كثيرة، لكن إذا تمت الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير على نشر اللعبة وسط الفتيات ورفع القاعدة لتكون أكبر عن ما هي عليه الآن.