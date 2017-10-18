«جولف أبوظبي» يستهدف 69 ألفاً في نسخة 2018

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن منظمو بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف»، أولى بطولات المرحلة الصحراوية في الجولة الأوروبية للمحترفين، عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجية مع «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» التي تعد أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز وأحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم.
وبموجب هذه الاتفاقية، تم تغيير اسم البطولة ليصبح بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف» برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، وذلك في إطار التزام الشركة بدعم البطولات والرياضات العالمية التي تقام في الدولة وعلى رأسها رياضة الجولف، وذلك إلى جانب رعايتها لبطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف»، لتكون الجهة الوحيدة التي ترعى كلتا البطولتين.
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بدوره، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية المكانة المرموقة للبطولة ومسيرة تقدمها ومساهماتها إلى حد كبير، وقد عملنا وراء الكواليس من أجل حشد دعمٍ محلي قوي يضمن توسيع نطاق هذه البطولة وحضورها على أعلى المستويات، ونحن على يقين بأن الاتفاقية الجديدة ستحقق منافع إيجابية كبيرة للبطولة، ولشريكنا الجديد وكذلك للمجتمع الإماراتي بشكل عام».
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