«جولف أبوظبي» يستهدف 69 ألفاً في نسخة 2018

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف»، أولى بطولات المرحلة الصحراوية في الجولة الأوروبية للمحترفين، عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجية مع «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» التي تعد أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز وأحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، تم تغيير اسم البطولة ليصبح بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف» برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، وذلك في إطار التزام الشركة بدعم البطولات والرياضات العالمية التي تقام في الدولة وعلى رأسها رياضة الجولف، وذلك إلى جانب رعايتها لبطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف»، لتكون الجهة الوحيدة التي ترعى كلتا البطولتين.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال عبدالله جاسم بن كلبان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمثل هذه الشراكة وسيلة مهمّة لتعزيز مساهمتنا في مسيرة تقدّم الإمارات في مختلف الميادين الرياضيّة، حيث لعبت رياضة الجولف دوراً رائداً في ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية، إلى جانب تحفيز حركة السياحة، وتعزيز تبني نمط حياة صحي ونشط، وانسجاماً مع ذلك، التزمت الشركة منذ عام 1991 بدعم تطوّر مشهد الجولف بأسلوب عالمي الطراز في الدولة، ونتطلع بموجب هذه الشراكة الجديدة إلى دعم بطولات وجولات الجولف المرموقة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد والمجتمع في الإمارات».

بدوره، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية المكانة المرموقة للبطولة ومسيرة تقدمها ومساهماتها إلى حد كبير، وقد عملنا وراء الكواليس من أجل حشد دعمٍ محلي قوي يضمن توسيع نطاق هذه البطولة وحضورها على أعلى المستويات، ونحن على يقين بأن الاتفاقية الجديدة ستحقق منافع إيجابية كبيرة للبطولة، ولشريكنا الجديد وكذلك للمجتمع الإماراتي بشكل عام».