ضاحي خلفان يستقبل منتخب السنوكر بطل العرب

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، منتخب السنوكر الحائز على لقب البطولة العربية التي أقيمت في الإمارات الأسبوع الماضي، وتربع لاعبونا على صدارة ترتيب البطولة برصيد 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وحضر الاستقبال سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد السنوكر، وخالد الخيلي مدير الاتحاد، ومحمد عبد الله إداري المنتخب، وعبد الحميد عبد الكريم رئيس لجنة الحكام، وبحضور اللاعبين محمد الجوكر ومحمد شهاب وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي.

ووجه معالي الفريق ضاحي خلفان التهنئة إلى لاعبي المنتخب على إنجازاتهم في البطولة العربية، وتتويجهم باللقب بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة منها خمس ميداليات ذهبية و4 فضيات وبرونزية واحدة، وقدم لهم الشكر والتقدير على إنجازاته السابقة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، التي تحققت باسم الدولة متمنياً لهم مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ومن جانبه قدم سلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد ولاعبو المنتخب الشكر والتقدير لمعالي الفريق ضاحي خلفان على جهوده المخلصة المتواصلة مع الاتحاد وعلى استقباله لهم، وقدم لهم درع الاتحاد شكراً وتقديراً متمنياً لهم دائماً التقدم والتوفيق والازدهار.