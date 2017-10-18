ضاحي خلفان يستقبل منتخب السنوكر بطل العرب

دبي (الاتحاد)
استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، منتخب السنوكر الحائز على لقب البطولة العربية التي أقيمت في الإمارات الأسبوع الماضي، وتربع لاعبونا على صدارة ترتيب البطولة برصيد 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
وحضر الاستقبال سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد السنوكر، وخالد الخيلي مدير الاتحاد، ومحمد عبد الله إداري المنتخب، وعبد الحميد عبد الكريم رئيس لجنة الحكام، وبحضور اللاعبين محمد الجوكر ومحمد شهاب وخالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي.
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ومن جانبه قدم سلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد ولاعبو المنتخب الشكر والتقدير لمعالي الفريق ضاحي خلفان على جهوده المخلصة المتواصلة مع الاتحاد وعلى استقباله لهم، وقدم لهم درع الاتحاد شكراً وتقديراً متمنياً لهم دائماً التقدم والتوفيق والازدهار.