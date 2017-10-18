ضربة العد التنازلي بسرعة 195 ياردة في ملعب الأرض

دبي (الاتحاد)

أطلق معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، بدء العد التنازلي على انطلاق منافسات بطولة «جولة موانئ دبي العالمية»، التي تدشن نسختها الجديدة بعد شهر، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 60 لاعباً في لائحة «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، الذين يتنافسون على لقب النسخة التاسعة للحدث بجوائز مالية تتخطى حاجز 8 ملايين دولار أميركي.

وجاء إطلاق معاليه للعد التنازلي، حينما سدد ضربة من عند نقطة البداية الأولى على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف، لتقطع الكرة مسافة 195 ياردة وتعلن رسمياً عن اقتراب موعد الحدث العالمي.

حضر فعاليات إطلاق العد التنازلي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويوسف كاظم المدير التنفيذي لعقارات جميرا للجولف، وإسماعيل الشريف المدير العام المؤقت لعقارات جميرا للجولف، ومجموعة من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام الموجودين لمشاهدة وتغطية الحدث.

حازت البطولة على جائزة الخمس نجوم في نظام تصنيف الفعاليات الرياضية من مجلس دبي الرياضي، وذلك في النسختين الأولى والثانية، وتم اختيارها الموسم الحالي من قبل الجولة الأوروبية للجولف لتكون واحدة من بطولات النخبة في سلسلة روليكس، وتعتبر المنافسة على أشدها حالياً بين اللاعبين في البطولات المتبقية للحصول على النقاط اللازمة للوجود في قائمة أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي والوجود في دبي.

وتحدث معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف قائلاً: «نتطلع قدماً لتحقق البطولة المزيد من النجاحات في نسختها التاسعة، وهي التي انطلقت كبيرة منذ العام الأول، وأصبحت محطة ينشدها أفضل لاعبي الجولف في العالم، وتساهم سياحياً واقتصادياً بما تقدمه من إبراز للدولة على المستوى العالمي، وجذب الرعاة وتشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة».

وقال: «البطولة تسهم في دعم برنامج الاتحاد لتدريب طلاب المدارس على ممارسة رياضة الجولف، وجذبهم لحضور المنافسات، ونتطلع أن نقدم المزيد من المواهب الصاعدة من هذا البرنامج ليكونوا نواة جيل صاعد قادر على تحقيق أفضل النتائج، وتمثيل الإمارات وزيادة غلتها من الإنجازات».

وتحدث سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، قائلاً: «استمرارية هذه البطولة للعام التاسع ووجود عقد لتكون البطولة الختامية للجولة الأوروبية للجولف إلى عام 2020، يعكس أن دبي أصبحت من الأماكن المفضلة رياضياً لما يتوفر فيها من خدمات متميزة، هناك ملاعب الأفضل عالمياً، والبنية التحتية موجودة والمواصلات متطورة، وهو ما جعل الرغبة موجودة لإقامة أكبر البطولات بالإمارات».

كما تحدث يوسف كاظم، المدير التنفيذي لعقارات جميرا للجولف، وقال: بدأنا وضع اللمسات الأخيرة على ملاعبنا لاستضافة اللاعبين والجماهير وتقديم تجربة متكاملة تضاهي ما تقدمه هذه البطولة سنوياً، مع توفير سبل الراحة والاستمتاع للجميع، مع وصف هذه البطولة بأنها أكثر من مجرد منافسة رياضية فقط، ولكنها واجهة لتقديم دولة الإمارات ودبي بحلتها المميزة، وإتاحة المجال للجماهير لقضاء عطلة نهاية أسبوع تتوفر فيها أعلى المعايير المطلوبة.