بولسبع.. «فخر زمان» في مونديال «أم الإمارات»

عصام السيد (الجزائر)

توج الفارس الجزائري عبدالقادر بولسبع على صهوة الجواد «فخر زمان» لمالكه أي الحناشي، وبإشراف إتش جبار بلقب سباق الجولة الحادية عشرة والختامية من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 1800 متر، وفاز الجواد «ملك محارش» بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، في السباقات التي أقيمت أمس الأول بمضمار الخروبة في الجزائر، أقيم السباقان تحت مظلة النسخة التاسعة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

جاء سباق الجولة الختامية من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، مثيراً بين 10 من الفرسان والفارسات من مختلف الدول، وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة على المضمار الرملي.

وتمكن عبدالقادر بولسبع الذي حل ثانياً في بداية الأمر من كسب النتيجة عبر لجنة التحكيم بعد أن تعرض لمضايقة من صاحب المركز الأول الفارس علي جبار الذي تمت معاقبته وإرجاعه للمركز الرابع.