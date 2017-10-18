الريال يرصد راشفورد بديلاً لـ «كين»

لندن (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، قد يتجه إلى التعاقد مع ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذا أخفق في الحصول على خدمات هاري كين، مهاجم توتنهام. وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن النادي الإسباني وضع راشفورد كخطة بديلة، إذا لم ينجح في التعاقد مع كين في الصيف القادم، حيث أكد نادي توتنهام أكثر من مرة أنه لا يفكر في بيع أي من نجومه. وأشارت الصحيفة أن فلورنيتيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يميلان أكثر للتعاقد مع راشفورد.

ويرى رونالدو أن راشفورد سيكون أحد أبرز النجوم العالميين في المستقبل، كما أن التعاقد معه لا يتطلب إطاحة الفرنسي كريم بنزيمة، على عكس ما سيحدث إذا تعاقد النادي الملكي مع كين. وأكدت بعض من وسائل الإعلام الإسبانية أن ريال مدريد يجهز عرضاً كبيراً من أجل إسالة لعاب رئيس نادي توتنهام، دانيل ليفي، ودفعه للتخلي عن كين. وألمحت التقارير الإعلامية إلى أن اللاعبين كريم بنزيمه وجاريث بيل، نجمي ريال مدريد، قد يكونا طرفا في الصفقة المنتظرة. وإذا كان توتنهام يتمسك بالحصول على مبلغ 179 مليون يورو مقابل الاستغناء عن كين، فإنه أيضا يرغب، بالإضافة إلى ذلك في استعادة نجمه القديم، لوكا مودريتش، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية.