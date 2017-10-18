تألق «عربي» في تعادل ليستر وبروميتش

لندن (رويترز)

أنقذ الجزائري رياض محرز ليستر سيتي من الخسارة، وقاده لتحويل تأخره إلى تعادل 1-1 أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون، في الدوري الإنجليزي. وكان كل فريق يبحث عن انتصاره الأول في الدوري منذ أغسطس الماضي، وتطلع المنافسان أيضا لبدء هذه المرحلة بقوة بعد توقف المسابقة، بسبب خوض مباريات دولية. وجاء الشوط الأول هادئا في استاد كينج باور، بينما سدد داني سيمسون كرة أنقذها بواز مايهيل حارس وست بروميتش، الذي دخل التشكيلة الأساسية لفريقه في الدوري لأول مرة منذ أبريل 2016.

وبدأ الشوط الثاني بنشاط أكبر وحصل جيمي فاردي مهاجم ليستر على خطأ بعد اصطدامه خلال الركض بأقصى سرعة بمنافسه الحارس مايهيل.

وجاء هدف التقدم بواسطة الفريق الزائر، حيث سجل التونسي ناصر الشاذلي بتسديدة رائعة من ركلة حرة من مسافة 25 متراً، وذلك في أول مباراة يخوضها منذ البداية مع وست بروميتش هذا الموسم.

وأهدر محرز فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني، إلا انه سدد كرة مباشرة بعد تهيئتها على صدره ليتعادل قبل أكثر من 10 دقائق بقليل على نهاية المباراة.

وعلى الرغم من أن لاعبي المدرب كريج شكسبير أظهروا تحسناً كبيراً عقب هدف محرز، فإن التعادل يعني بقاء بطل إنجلترا 2016 في المركز 18 برصيد 6 نقاط من ثماني مباريات. وتقدم وست بروميتش مركزاً واحداً ليحتل المركز العاشر. وقال بوليس مدرب وست بروميتش: نحن محبطون. كانت مباراة صعبة جداً جداً. لا توجد اختلافات كبيرة بين مستويات كل الفرق إذا استبعدنا أول 6 فرق من هذه الحسابات.