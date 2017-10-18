«الأخضر» يتحفز مبكراً للمونديال بـ «ودية» البرتغال

الرياض (أ ف ب)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، توصله إلى اتفاق مع نظيره البرتغالي، يقضي باستضافة الأخير مباراة ودية بين منتخبي البلدين في نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات «الأخضر» للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2018.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الاتفاق يقضي بإقامة مباراة ودية بين المنتخب السعودي الأول والمنتخب البرتغالي في العاشر من نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن المباراة ستقام في البرتغال بمشاركة المنتخب البرتغالي بكل نجومه الدوليين.

ووضع الاتحاد اللقاء في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا، والمقررة في يونيو المقبل.

وتأهلت السعودية إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ عام 2006، بفوزها على اليابان (1-صفر) في الجولة الأخيرة من التصفيات في ‏سبتمبر الماضي، وحلولها ثانية في المجموعة الآسيوية الثانية.

أما البرتغال بطلة أوروبا 2016، فتصدرت المجموعة الأوروبية الثانية، بعد فوزها في الجولة الأخيرة من التصفيات على سويسرا (2-صفر).

وخاضت السعودية مباراتين وديتين منذ ضمان تأهلها إلى مونديال روسيا 2018، ففازت في الأولى على جامايكا 5-2 وخسرت الثانية أمام غانا صفر-3. وكانت المباراتان اختباراً للمدرب الجديد الأرجنتيني إدجاردو باوزا الذي تولى مهامه في سبتمبر بعد تأهل المنتخب للمونديال، بدلاً من الهولندي بيرت فان مارفيك.

وفي سياق التحضيرات لكأس العالم أيضا، تخوض البرتغال في 14 نوفمبر في مدينة فارو، مباراة ودية ضد الولايات المتحدة، التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

وستكون هذه المباراة الأولى للمنتخب الأميركي بعد استقاله مدربه بروس أرينا اثر الخروج من التصفيات. وأكد الاتحاد الأميركي أن اسم المدرب الذي سيقود المنتخب ضد البرتغال سيعلن في الأيام المقبلة.