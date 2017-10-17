الانتقام من «خيسوس» بقوة «الديزل»!

مراد المصري (دبي)

يعود يوفنتوس الإيطالي إلى مدينة لشبونة البرتغالية بذكريات غير مؤلمة أمام المدرب خورخي خيسوس، الذي نجح بإيقاف فريق «السيدة العجوز» حينما كان مدربا لبنفيكا، وأقصاهم من الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «اليورباليج» في موسم 2013-2014.

وكان يوفنتوس يمني النفس وقتها ببلوغ المباراة النهائية للمسابقة، كونها أقيمت على ملعبه الذي يحمل اسم «يوفنتوس ستاديوم» في تلك المباراة، وحالياً «آليانز ستاديوم»، لكن جيسوس مدرب سبورتينج لشبونة حالياً، عرف كيف يصمد أمامهم في مباراتين متتاليتين دون خسارة، ليتأهل بفارق الأهداف ويسبب الإحباط للمدرب السابق أنطونيو كونتي.

ويعود اليوفي هذه المرة إلى نفس المدينة تحت ضغوطات مع مدربه ماسيميليانو أليجري بعد الخسارة أمام لاتسيو في الدوري، والحاجة لتعويض السقوط أمام برشلونة في مستهل المشوار، حيث لا يريد الدخول في حسابات معقدة للتأهل، وللمفارقة ورغم التاريخ الطويل لليوفي وسبورتنج لشبونة في المسابقات الأوروبية، فإن هذه ستكون المباراة الأولى على الإطلاق بينهما.

ورفض الإيطالي جورجيو كيلليني مدافع اليوفي، تضخيم التعثر مشبهاً فريقه بالسيارة التي تعمل على وقود «الديزل»! وقال: نحن نعمل كسيارة تمشي بوقود الديزل، ما زلنا في طور التقدم، والأهم أن نصل إلى أفضل أداء لنا في شهر مارس، واجهنا نفس الأمر في البداية في الموسم الماضي، لذلك يجب أن نحافظ على هدوئنا وتركيزنا.

وتابع: الخسارة أمام لاتسيو مؤثرة في الدوري، لكننا جاهزون لمواجهة سبورتنج لشبونة، في دوري الأبطال القصة مختلفة كلياً، ويجب أن نلعب بشكل أفضل وتصميم على أرضية الملعب، الموسم طويل وبحاجة للتضحية.