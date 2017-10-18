«بطل الثلاثية» محط الأنظار

برلين (د ب أ)

يتطلع فريق بايرن ميونيخ إلى استغلال الأجواء الإيجابية الهائلة، التي صنعتها عودة المخضرم يوب هاينكس لمنصب المدير الفني، في تحقيق انطلاقة جديدة قوية بالبطولة الأوروبية.

وعاد هاينكس، الذي قاد بايرن للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال عام 2013، إلى تدريب الفريق البافاري مؤخراً، حيث حل مكان كارلو أنشيلوتي الذي أقيل عقب هزيمة بايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر - 3 في مباراته الماضية بالبطولة الأوروبية، ليكون محط الأنظار بالجولة.

واستهل هاينكس «72 عاماً» مشوار العود، التي لم تكن متوقعة بعد أكثر من أربعة أعوام على رحيله من بايرن، وعدم توليه أي منصب تدريبي آخر، بقيادة الفريق للفوز على فرايبورج 5 - صفر يوم السبت الماضي في الدوري الألماني «بوندسليجا».

ويتطلع البايرن وجماهيره إلى استثمار أجواء الصحوة التي صنعتها عودة هاينكس، والانطلاق من جديد بتحقيق نتيجة جيدة أمام سلتيك في مباراة اليوم على ملعب «أليانز أرينا».