الأندية الألمانية.. وشبح السداسية

برلين (أ ف ب)

هناك أمر مقلق للكرة الألمانية إذا ما نظرنا إلى ترتيب أنديتها في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، فبايرن ميونيخ يحتل المركز الثالث في مجموعته في دوري الأبطال، وبروسيا دورتموند ولايبزيج المركز الأخير في مجموعتيهما، وهو أمر نادر الحصول.

والمقلق أن الدول الأربع الأولى في التصنيف سيكون لها 4 ممثلين يتأهلون مباشرة، خلافاً لما عليه النظام الآن، حيث يتأهل أول ثلاثة مباشرة ويخوض الرابع الملحق.

وتحتل ألمانيا المركز الرابع حالياً برصيد 63998 نقطة، بفارق مريح عن فرنسا الخامسة «49248»، لكنه يتقلص تدريجياً. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار نتائج موسم 2017-2018، فإن ألمانيا تأتي مؤقتاً في المركز السابع والعشرين وراء دول مغمورة على الخارطة القارية، وهي بيلاروسيا، مقدونيا وكازاخستان.

وشكلت الجولة الثانية من دور المجموعات في سبتمبر الماضي في الأبطال و«يوروبا ليج»، صدمة كبيرة في أوساط الكرة الألمانية، ذلك لان أنديتها خاضت 6 مباريات انتهت جميعها بالخسارة، وكانت الأبرز لبايرن ميونيخ أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3، ودورتموند أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 1-3 على أرضه للمرة الأولى في تاريخه، كما سقط لايبزيج أمام بشيكتاش التركي صفر-2.