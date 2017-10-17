الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري مع مقاطعة غوانغدونغ الصينية

غوانغدونغ (وام)

بحث وفد الإمارات التجاري الذي يزور الصين حالياً، برئاسة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد خلال اجتماعه الموسع مع مسؤولي حكومة مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين، سبل تعزيز التعاون التجاري، وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء اللقاء على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الإمارات لمعرض الصين الدولي لسلع الواردات والصادرات «كانتون 2017» في دورته 122 بتنظيم من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبمشاركة أكثر من 53 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقدم جمعة محمد الكيت في بداية اللقاء دعوة رسمية لـ«زهينغ جياونغ» مدير عام دائرة التجارة بحكومة مقاطعة غوانغدونغ للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد في أبريل المقبل بدبي.

وأكد جمعة الكيت خلال الاجتماع، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين تعد نموذجاً ناجحاً على جميع الصعد، خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 46 مليار دولار ما وضع الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات لعام 2016، وهذا انعكاس للعلاقات السياسية المميزة بين البلدين، التي مهدت لشراكة استراتيجية على المستوى الاقتصادي، وعززت من نمو التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف المقاطعات الصينية ومقاطعة غوانغدونغ، لا سيما في المشاريع الصينية التي لها الأثر الإيجابي على المنطقة، ومن ضمنها مبادرة «الحزام والطريق» التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري بين مختلف دول المنطقة.

من جانبه، قال زهينغ جياونغ مدير عام دائرة التجارة بمقاطعة غوانغدونغ: نضع دولة الإمارات على سلم أولوياتنا وفي مكانة مميزة في منطقة الشرق الأوسط لما تتمتع به من مميزات استثمارية وتجارية ومقومات اقتصادية كبيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين غوانغدونغ والإمارات 10 مليارات دولار، ونتطلع لنمو حجم التبادل خلال السنوات القادمة، حيث تعد الإمارات مركزاً تجارياً مهماً على طريق التجارة العالمية.