«إكسبو 2020 دبي» يفتح باب التسجيل في برنامجه التطوّعي

دبي (الاتحاد)

يفتح «إكسبو 2020 دبي»، خلال الأسبوع الجاري باب التسجيل في برنامج التطوّع للمشاركة في رحلة التحضير لاستضافة الحدث العالمي الضخم، الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويهدف البرنامج إلى استقطاب أكثر من 30 ألف متطوّع للمساهمة في تنظيم هذا الحدث، وتمثيل دولة الإمارات أمام ملايين الزوّار في الملتقى الذي سيكون علامة فارقةً ومنحىً بارزاً في تاريخ دولة الإمارات والمنطقة.

يؤدي المتطوعون دوراً حيوياً في «إكسبو 2020 دبي»، من خلال ترسيخ قيم حسن الضيافة وكرم المعاملة التي تشتهر بها دولة الإمارات بالترحيب بـ 25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم على مدار ستة أشهر، خاصةً وأن نحو 70% منهم يأتون من خارج الإمارات، وهو ما لم يسبق تحقيقه في تاريخ معارض «إكسبو العالمية» الممتد على مدار 166 عاماً. ومن المقرر إطلاق بوابة مخصصة للتسجيل في برنامج متطوعي «إكسبو 2020 دبي»، عبر الرابط volunteers.ae/‏‏‏expo2020، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للشباب.

وبينما يجري تحضير الاستعدادات اللازمة لاستضافة هذا الملتقى العالمي، الذي يفتح أبوابه للجمهور في 20 أكتوبر 2020، سيتمكّن المتطوعون من جميع الأعمار من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم من المشاركة، ويمكن للمتطوعين المشاركة في فعاليات «إكسبو 2020 دبي» قبل انطلاقه عام 2020 ضمن رحلة الاستعداد والتجهيز له، ويشمل ذلك جلسات عصف ذهني للاستفادة من أفكارهم وتوظيفها ضمن خطط التحضير تجسيداً لشعار الحدث الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ومن المقرر أن يوفر «إكسبو 2020 دبي» أثناء إقامة فعالياته فرص التطوع ضمن أكثر من 45 دوراً ووظيفة وأكثر من 16 مليون ساعة تطوعية على مدار 173 يوماً. وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «سيكون حدثاً دولياً يحتفي بالجميع، ووجهة عالمية متميزة تتيح الفرصة أمام الجميع للتعلم والابتكار ودفع عجلة التقدم وقضاء أوقات ممتعة من خلال تبادل الأفكار والتعاون المشترك. ونتطلع إلى استقطاب أكثر من 30 ألف متطوّع من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، بما يعكس التنوع الذي يميز (إكسبو 2020 دبي) ودولة الإمارات عموماً».

وأضافت معاليها: «الشباب في صميم رؤية (إكسبو 2020 دبي)، ولأننا نؤمن بدورهم وقدراتهم فتحنا باب التطوّع كي يتمكنوا من المساهمة في إقامة وتنظيم هذا الملتقى العالمي، وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وقمنا باختيار العديد من الشباب ومنحهم فرصة تمثيل (إكسبو 2020) دبي ودولة الإمارات في عدد من المحافل الدولية البارزة».

ومن جانبها، قالت معالي نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات: «إن المجتمع الواعي لقيم الخير والعطاء يُعد اللبنة الأولى والركيزة الأساسية في تحقيق نهضة الدول وازدهارها. وتمثّل المبادرات والأنشطة التطوّعية ركناً مهماً، بل وأساسياً في تحقيق طموحات رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، والتي نهدف من خلالها إلى احتضان شرائح المجتمع كافة في دولة الإمارات لضمان إرساء أسس مجتمع متلاحم محافظ على هويته».

وأضافت معالي نجلاء إلى قولها: «ينسجم (إكسبو 2020 دبي) مع هذه الرؤية، إذ يتيح لآلاف الشباب من الإمارات وجميع أنحاء العالم فرصة التطوّع في تنظيم هذا الحدث الضخم وتمثيل دولة الإمارات أمام ملايين الزوّار، وهو ما يؤكد الحيوية في نسيج مجتمع الإمارات، ويعزز انفتاحه بترسيخ الشراكات الدولية ويدفع بعجلة تنمية المجتمع».

وقال نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «سيلعب المتطوعون دوراً حيوياً في ضمان تنظيم (إكسبو 2020 دبي) بنجاح، وقد خصصنا أدواراً مهمة لهم ستقود لاكتسابهم مهارات تعدهم لسوق العمل، وتكسبهم بالخبرات الاستثنائية التي ستبقى مع المتطوعين لبقية حياتهم المهنية».