سعود المعلا يدعو إلى بنـاء مستقبــل معرفي وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين

أم القيوين (وام)
دعا صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إلى ضرورة العمل بروح الفريق، وتوجيه الجهود نحو بناء مستقبل معرفي يصب في صقل هوية الإمارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، واستقطاب الوفود التجارية.
جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين الجديد، برئاسة سعيد بن ناصر التلاي رئيس المجلس يرافقهم عبدالله خميس السويدي مدير عام الغرفة الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة تعيينهم في مجلس إدارة الغرفة الجديد.
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من جانبه، وجه سعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة الغرفة الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم أم القيوين على متابعته المتواصلة لمختلف الخطط والمشاريع للغرفة.
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حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين.