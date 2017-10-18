سعود المعلا يدعو إلى بنـاء مستقبــل معرفي وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين

أم القيوين (وام)

دعا صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إلى ضرورة العمل بروح الفريق، وتوجيه الجهود نحو بناء مستقبل معرفي يصب في صقل هوية الإمارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، واستقطاب الوفود التجارية.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين الجديد، برئاسة سعيد بن ناصر التلاي رئيس المجلس يرافقهم عبدالله خميس السويدي مدير عام الغرفة الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة تعيينهم في مجلس إدارة الغرفة الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة في تشكيلهم الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم. ووجّه صاحب السمو حاكم أم القيوين أعضاء إدارة الغرفة بضرورة الاطلاع على الممارسات الناجحة لغرف التجارة والاستفادة منها، بما يتناسب ويتواكب مع مكانة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، وجه سعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة الغرفة الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم أم القيوين على متابعته المتواصلة لمختلف الخطط والمشاريع للغرفة.

وبدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، أن توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين تمثل دعامة أساسية لكافة المبادرات الرئيسة التي تبنتها، مؤكدين بأنهم سيبذلون كل الجهد لتقديم ما لديهم من إمكانيات لدعم البنية الاقتصادية للإمارة.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين.