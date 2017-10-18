زاكيروني: «الجماعية» سلاحنا لمواجهة «التحديات»

معتز الشامي (دبي)

قدم اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي أمس، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، حتى يتولى قيادة الأبيض حتى نهاية يناير 2019.

وأعلن أيضاً اتحاد الكرة مشروعه الجديد عبر إطلاق «هشتاج» الأبيض 2019، من أجل جذب الجماهير وإعادتهم للالتفاف حول المنتخب، فضلاً عن إطلاق بريد إلكتروني يحمل نفس الاسم، لتلقي كل المقترحات والمبادرات التي تصب في صالح المشروع الوطني الأهم أمام الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وهو توفير كل السبل أمام الأبيض وتسخيرها من أجل بلوغ نهائي كأس آسيا 2019 الذي تستضيفه الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بحضور مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، وسعيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، والمدرب الإيطالي زاكيروني، وإبراهيم النمر الأمين العام بالوكالة، وممثلي القنوات والصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

وتفيد المتابعات بأن الاتحاد طلب من الجهاز الفني الجديد، ضرورة تجديد دماء الأبيض، بما لا يضر بشخصية وأداء الفريق، والهبوط بمعدلات الأعمار، والإعداد بشكل مكثف لكل المباريات الدولية الودية.