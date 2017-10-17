التضخم البريطاني عند أعلى مستوى في 5 سنوات

لندن (رويترز)

زاد التضخم البريطاني إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات في سبتمبر الماضي، ليعزز احتمال قيام بنك إنجلترا (البنك المركزي) بزيادة أسعار الفائدة الشهر القادم. وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي ثلاثة في المئة عن مستواها قبل عام، لتتفق مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح أجرته «رويترز»، وتسجل أسرع زيادة منذ أبريل 2012.

وتضغط زيادة التضخم، الذي يقوده بشكل كبير هبوط الجنيه الإسترليني منذ التصويت في العام الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على دخل الأسر، مما يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي بصفة عامة. وتعجز الأجور عن مواكبة وتيرة زيادة تكاليف المعيشة. لكن بنك إنجلترا قال الشهر الماضي، إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا واصل الاقتصاد النمو وضغوط الأسعار الارتفاع.

وقال بنك إنجلترا، إنه يتوقع أن يتجاوز التضخم ثلاثة بالمئة في أكتوبر الجاري بارتفاع عما توقعه قبل شهر فقط، حين توقع أن تستغرق عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة أكثر من ثلاث سنوات. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأغذية وتكاليف المواصلات ساهما في دفع التضخم للارتفاع في سبتمبر.