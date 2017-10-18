خطة لمكافحة تلوث الهواء في نيودلهي

نيودلهي (د ب أ)

اعتمدت العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تعتبر واحدة من بين أكثر المدن تلوثاً في العالم، خطة لمكافحة المستويات العالية من تسمم الهواء.

وتضع خطة «إجراءات الاستجابة المتدرجة»، إطاراً لطلبات المحكمة العليا، المؤلفة من سلسلة من إجراءات مكافحة التلوث، التي تشمل إغلاق المدارس في الأيام التي يصل فيها التلوث إلى مستويات خطيرة.

وتقوم خطة «إجراءات الاستجابة المتدرجة» بتطبيق عدد من الإجراءات، وفقاً لجودة الهواء، من متوسط إلى فقير وفقير جداً وحاد وطارئ، بحسب ما جاء في إشعار حكومي. وتم تصميم الخطة على غرار خطط لمكافحة التلوث في مدن مثل بكين.

من ناحية أخرى، تم إغلاق محطة «باداربور» التي تعمل بالفحم لتوليد الطاقة، وهي واحدة من بين أهم الأسباب التي تساهم في تلوث المدينة، بصورة مؤقتة، اعتباراً من أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية.

وتشمل الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب الخطة، كنس الشوارع باستخدام آلات ميكانيكية، للحد من تلوث الغبار، وزيادة قدرها أربعة أضعاف لمواقف السيارات، لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام، بالإضافة إلى خطط للحد من أعداد السيارات على الطرق، ومنع استخدام مجموعات مولدات الديزل.

في الوقت نفسه، أظهر نظام رصد جودة الهواء، الذي تديره الحكومة، وجود جسيمات صغيرة يشار إليها باسم «بي إم 2.5»، لتتراوح جودة الهواء بين «فقير» و«فقير جداً»، وفقاً لخطة «إجراءات الاستجابة المتدرجة»، وذلك في مواقع مختلفة بالمدينة.