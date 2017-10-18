خطة لمكافحة تلوث الهواء في نيودلهي

نيودلهي (د ب أ)
اعتمدت العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تعتبر واحدة من بين أكثر المدن تلوثاً في العالم، خطة لمكافحة المستويات العالية من تسمم الهواء.
وتضع خطة «إجراءات الاستجابة المتدرجة»، إطاراً لطلبات المحكمة العليا، المؤلفة من سلسلة من إجراءات مكافحة التلوث، التي تشمل إغلاق المدارس في الأيام التي يصل فيها التلوث إلى مستويات خطيرة.
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من ناحية أخرى، تم إغلاق محطة «باداربور» التي تعمل بالفحم لتوليد الطاقة، وهي واحدة من بين أهم الأسباب التي تساهم في تلوث المدينة، بصورة مؤقتة، اعتباراً من أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية.
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في الوقت نفسه، أظهر نظام رصد جودة الهواء، الذي تديره الحكومة، وجود جسيمات صغيرة يشار إليها باسم «بي إم 2.5»، لتتراوح جودة الهواء بين «فقير» و«فقير جداً»، وفقاً لخطة «إجراءات الاستجابة المتدرجة»، وذلك في مواقع مختلفة بالمدينة.