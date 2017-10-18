أستراليا تتخلى عن خطة التحول لمصادر الطاقة المتجددة

سيدني (د ب أ)

تخلت الحكومة الأسترالية، أمس، عن خطة للتحول لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، وفضلت بدلاً من ذلك خطة لاستخدام أدنى كمية من الفحم والغاز وتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول: «إن السياسة الجديدة للطاقة، التي تعرف باسم «ناشونال انرجي جارنتي» (الضمان الوطني للطاقة)، سوف تجعل الكهرباء أقل تكلفة، وموثوقاً بها بصورة أكبر، مع الاستمرار في الإيفاء بالتزامات اتفاقية باريس للتغير المناخي».

وقال تيرنبول: «ما لدينا اليوم هو تغيير في السياسة»، مضيفاً: «هذا ضمان وطني للطاقة سوف يضمن أن تكون لدينا طاقة يمكن تحمل تكلفتها، ويمكن الوثوق باستمرارها. ونحن نستطيع تحمل تكلفة استمرار الطاقة والإيفاء بالتزاماتنا الدولية». وكانت خطة «كلير انرجي تارجت» (هدف الطاقة النظيفة ) الملغاة، التي وضعها كبير العلماء الأستراليين الان فينكيل، قد أوصت بأن يتم إجبار شركات توفير الكهرباء بتقديم كمية محددة من الطاقة، من خلال مصادر طاقة متجددة وذات انبعاثات منخفضة.

ووفقاً للسياسة الجديدة، فإنه سوف يطلب من الشركات التي توفر الطاقة أن تكون لديها إمدادات كافية من طاقة الوقود الحفري والطاقة الكهرومائية، مع الحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. وتقول الحكومة: «إنه وفقاً لهذه الخطة، سوف تنخفض قيمة فواتير الكهرباء بنحو 110 دولارات أسترالية (86.34 دولار أميركي) سنوياً، على مدار عشرة أعوام، ابتداءً من 2020».