أستراليا تتخلى عن خطة التحول لمصادر الطاقة المتجددة

سيدني (د ب أ)
تخلت الحكومة الأسترالية، أمس، عن خطة للتحول لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، وفضلت بدلاً من ذلك خطة لاستخدام أدنى كمية من الفحم والغاز وتوليد الطاقة الكهرومائية.
وقال رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول: «إن السياسة الجديدة للطاقة، التي تعرف باسم «ناشونال انرجي جارنتي» (الضمان الوطني للطاقة)، سوف تجعل الكهرباء أقل تكلفة، وموثوقاً بها بصورة أكبر، مع الاستمرار في الإيفاء بالتزامات اتفاقية باريس للتغير المناخي».
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ووفقاً للسياسة الجديدة، فإنه سوف يطلب من الشركات التي توفر الطاقة أن تكون لديها إمدادات كافية من طاقة الوقود الحفري والطاقة الكهرومائية، مع الحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. وتقول الحكومة: «إنه وفقاً لهذه الخطة، سوف تنخفض قيمة فواتير الكهرباء بنحو 110 دولارات أسترالية (86.34 دولار أميركي) سنوياً، على مدار عشرة أعوام، ابتداءً من 2020».