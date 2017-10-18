أسواق حلب القديمة على قائمة المواقع المهددة في 2018

نيويورك (أ ف ب)

نشر صندوق رعاية المباني الأثرية العالمية قائمة من 25 موقعاً ينبغي حمايتها عبر العالم من أسواق حلب القديمة إلى خط للسكك الحديد في تشيلي، مروراً بمواقع تضررت جراء الأعاصير في الكاريبي.

وتصدر هذه المنظمة غير الحكومية، مقرها نيويورك، هذه القائمة كل سنتين وهي تعنى بأماكن مختلفة كل الاختلاف من دور عبادة ومواقع أثرية وحدائق، مثل «بستان الملك» في فرساي أو دارات غير معروفة في ولاية الاباما في جنوب الولايات المتحدة مرتبطة بمحطات أساسية في نضال تحرر السود.

وتدعو المنظمة إلى إعادة تأهيل أسواق حلب القديمة التي استعادت السلطات السورية السيطرة عليها نهاية العام 2016 «بغية السماح بعودة التجارة والمكان المشترك الذي كانت تشكله هذه الأسواق».

وضمت القائمة أيضا حي الملاح، أي الحي اليهودي في الصويرة في المغرب الذي يجذب عددا متزايدا من السياح من العالم. وشملت القائمة كذلك منطقة سوكور الحدودية بين الكاميرون ونيجيريا والوسط التاريخي لكراتشي في باكستان وأرصفة بلاكبول في إنجلترا.