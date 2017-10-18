مصر تتوقع تجديد اتفاق تمويل مع بنوك دولية

نيويورك (رويترز)

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إنه يتوقع تجديد اتفاق تمويل مع كونسورتيوم من بنوك عالمية لمدة عام آخر؛ بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وقال الجارحي، في مقابلة على هامش مناسبة في نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة الأميركية في مصر، «أعتقد ذلك. أعتقد أن البنك المركزي سيجدده. إنه قرار مشترك بين وزارة المالية وبين البنك المركزي». وجرى توقيع اتفاق إعادة الشراء الأصلي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ومدته عام. وقدمت البنوك المبلغ بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية، وأدرجت في البورصة الأيرلندية.

وحين سئل الجارحي عما إذا كان سيتم رفع حجم الصفقة، أجاب «الأمر مرهون بنسبة الخصم. أعتقد أنها ستتحسن. ففي العام الماضي، بلغت 30%. أظن أنها ستتحسن العام الجاري، وقد يصل الخصم إلى 25% فقط، وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر». ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 700 نقطة أساس سعياً لتخفيف الضغوط التضخمية.

وعزز ذلك إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية والذي يقول الجارحي إنه لا يزال قوياً.