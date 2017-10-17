«الإمارات دبي الوطني» يحصد جائزة «الخدمات الأكثر ابتكاراً»

دبي (الاتحاد)

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، جائزة «مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً»، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية «بي ايه اي» التي جرت فعالياتها في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، بحسب بيان أمس.

ونالت جوائز الابتكار العالمية «بي ايه اي» في دورتها السابعة التي انعقدت العام الجاري، إشادة واسعة باعتبارها برنامجاً رائداً على مستوى العالم يكرّم الابتكار في الخدمات المالية، من تنظيم مؤسسة «بي ايه اي» المستقلة غير الربحية التي تقدم خدماتها للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم، وترفدها بالبرامج التعليمية والأبحاث.

من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبار بنك الإمارات دبي الوطني، مؤسسة مالية رائدة مسؤولة عن قيادة الابتكار في مجال الخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات والمنطقة».