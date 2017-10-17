«ناسداك دبي» تطور مشتقات المؤشرات الإقليمية

دبي (الاتحاد)

وقعت ناسداك دبي اتفاقية ترخيص مع «إم إس سي آي» التي تستخدم البورصة بموجبها المؤشرات الإقليمية لإم إس سي آي لإصدار منتجات المشتقات ليجري تداولها في منصة ناسداك دبي للمشتقات، وتعتزم ناسداك دبي مبدئياً استحداث عقود مستقبلية على أساس مؤشر إم إس سي آي الإمارات، والذي يتتبعه على نطاق واسع مستثمرون من المؤسسات الدولية.

وتمثل عملية استحداث العقود المستقبلية هذه أهمية بالغة في ضوء تنامي أهمية المنطقة بوصفها وجهة استثمار جاذبة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون إلى استهداف الأسواق الناشئة عالية النمو مثل السوق الإماراتية.

وستتيح العقود المستقبلية المستندة إلى مؤشر أسهم إم إس سي آي الإمارات، والتي من المقرر طرحها بناءً على الموافقة التشريعية، تسهيل مضاعفة المحفظة الاستثمارية والتحوط من جانب مستثمري الصناديق الدولية الذين يملكون استثمارات في الإمارات، وستقدم المنتجات فرصاً جديدةً جذابةً إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، في هذا الصدد: «في ظل نجاحنا في إتمام العام الأول من تداول عقود الأسهم المفردة المستقبلية في منصة المشتقات، فإننا نحرص على الانتقال إلى المرحلة المقبلة من النمو وتقديم عقود المؤشرات المستقبلية. ويأتي ترخيص إم إس سي آي تلبيةً للطلب المتزايد من شركات الوساطة المؤسسية التي تساعد المستثمرين من المؤسسات الدولية على إدارة محافظهم الاستثمارية التي تتركز في الإمارات، ونتطلع في السنتين المقبلتين إلى العمل عن كثب مع جهات الأسواق المالية الرائدة».