«الاتحاد الوطني» ضمن أكثر 10 بنوك أماناً أوسطياً

أبوظبي (الاتحاد)

صُنف ‬بنك ‬الاتحاد ‬الوطني ‬ضمن ‬البنوك ‬الـ10 ‬الأكثر ‬أماناً ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬بالمرتبة ‬الخامسة، ‬كما ‬احتل ‬المرتبة ‬السابعة ‬عشرة ‬ضمن ‬البنوك ‬الـ50 ‬الأكثر ‬أماناً ‬في ‬الأسواق ‬الناشئة ‬لعام ‬2017 ‬وفقاً ‬لقائمة ‬مجلة «‬غلوبال ‬فاينانس»‬.

وتقوم «غلوبال فاينانس» بنشر قوائم البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم كل عام، وقد أصبحت معياراً معتمداً لقوة الوضع الائتماني في الأوساط المصرفية والمالية. ‬كما ‬تعد ‬هذه ‬التصنيفات ‬أداة ‬لا ‬يستغنى ‬عنها للمؤسسات ‬لتقييم ‬البنوك ‬العاملة ‬في ‬الأسواق ‬الناشئة، ‬التي ‬تتميز ‬بتسارع ‬النمو ‬وتذبذبات ‬الأسواق. وقال محمد عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «يحرص البنك على اتباع استراتيجية حكيمة في أداء أعماله المصرفية وتركيزه المستمر على الأمان.

وتعتبر استراتيجية البنك في الحفاظ الدائم على قوته في مواجهة التغيرات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام غير خاضع للتذبذب أهم الأسباب لاحتلال مركز دائم التقدم بين البنوك الأكثر أماناً وقوة».