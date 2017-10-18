عمليات بيع «القيادية» تهبط بالمؤشــرات المحليـة

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات بيع وجني أرباح طالت عدداً من الأسهم القيادية خلال جلسة تعاملات أمس، في الحد من اختراق المؤشرات المالية لمستويات مقاومة مهمة على الرغم من توافر السيولة وفرص الاستثمار اللازمة لعبور المستويات الحالية، لتغلق مؤشرات الأسواق الجلسة في المنطقة الحمراء، فيما واصلت الأسهم الصغيرة وفي مقدمتها أسهم قطاع التأمين أداءها الصعودي مستغلة التوقعات الإيجابية لنتائج الشركات المدرجة في الربع الثالث من العام الجاري.

وُضعت أسهم قيادية على مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، بقيادة سهمي «إعمار» و«دبي الإسلامي» في سوق دبي المالي، فيما كانا سهما «أبوظبي الأول» و«اتصالات» في صدارة الأسهم التي تعرضت لعمليات جني أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتجاوزت قيمة سيولة الأسهم المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، أكثر من 625.8 مليون درهم، بعدما تم التداول على نحو 514 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6149 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 67 شركة مدرجة، ارتفع منها 27 سهماً، فيما تراجعت أسعار 25 سهماً، وظلت أسعار 15 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية التعاملات على تراجع بلغت نسبته 0.77% ليغلق عند مستوى 4488 نقطة خاسراً 34 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما قام مستثمري السوق بالتعامل على 62.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ100.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 927 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم عند الإغلاق السابق.