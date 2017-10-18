العماري: «باقة» تطبيق ذكي مستوحى من «حب الزهور»

حاتم فاروق (أبوظبي) ‎

رغم حداثة عمرها الذي لم يتعدَّ العشرين عاماً، حرصت الريم جمال العماري على الوجود بمسابقة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية من خلال منصة «باقة.كوم» التي استوحت فكرتها من حبها للزهور وشغفها منذ الصغر بزراعة وتنسيق الزهور حتى تم اختيار عملها في التصفيات النهائية للمسابقة.

وخرجت منصة «باقة.كوم» كما تقول العماري، إلى النور عندما فازت المنصّة والتطبيق الذكي على الهاتف المتحرك بالمركز الثاني من بين أكثر من 80 مشاركاً في فعالية «Start Up Weekend» التي أقيمت في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».

بعد ذلك التحقت الريم العماري في برنامج «ماراثون الأفكار» الذي يمثّل أولى مراحل مسرّع الأعمال في مركز «شراع»، مؤكدة أنها تشارك في الوقت الراهن بالمرحلة الثانية للبرنامج وهي مرحلة «الحاضنة»، منوهة بأن مركز «شراع» يعمل على تمكين جيل جديد من رواد الأعمال ويعكس مدى ثقة قادتنا الرشيدة بقدرة الشباب المواطن على حمل راية الإبداع في مختلف ميادين العمل والابتكار.

وفيما يتعلق بمستقبل الابتكار، قالت الريم إن «باقة.كوم» عبارة عن منصّة مخصّصة لبائعي الزهور، يمكنهم من خلالها عرض منتجاتهم عليها، كما أنها تعد همزة وصل رائعة للربط بين بائعي الزهور ومحبيها، حيث تيسّر عليهم عملية طلب الزهور من خلال التطبيق الذكي.