العماري: «باقة» تطبيق ذكي مستوحى من «حب الزهور»

حاتم فاروق (أبوظبي)
رغم حداثة عمرها الذي لم يتعدَّ العشرين عاماً، حرصت الريم جمال العماري على الوجود بمسابقة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية من خلال منصة «باقة.كوم» التي استوحت فكرتها من حبها للزهور وشغفها منذ الصغر بزراعة وتنسيق الزهور حتى تم اختيار عملها في التصفيات النهائية للمسابقة.
وخرجت منصة «باقة.كوم» كما تقول العماري، إلى النور عندما فازت المنصّة والتطبيق الذكي على الهاتف المتحرك بالمركز الثاني من بين أكثر من 80 مشاركاً في فعالية «Start Up Weekend» التي أقيمت في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».
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وفيما يتعلق بمستقبل الابتكار، قالت الريم إن «باقة.كوم» عبارة عن منصّة مخصّصة لبائعي الزهور، يمكنهم من خلالها عرض منتجاتهم عليها، كما أنها تعد همزة وصل رائعة للربط بين بائعي الزهور ومحبيها، حيث تيسّر عليهم عملية طلب الزهور من خلال التطبيق الذكي.
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