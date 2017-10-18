وفد روسي يشيد بصناعة الدواء في الإمارات

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أشاد وفد روسي زار شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» بتطور صناعة الدواء في الإمارات وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية.

واطلع الوفد برئاسة غوتشا بواتشيدزه القنصل العام الروسي في دبي، يرافقه وفد رفيع المستوى يمثل شركات الرعاية الصحية الروسية، على تجربة «جلفار» الواسعة في قطاع الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث أفق التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إن زيارة الوفد الروسي تأتي في ظل العلاقات المتنامية، والحرص على تعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد الشيخ فيصل القاسمي، على هامش الزيارة، أن «جلفار» ومنذ انطلاقها في 1980 التزمت بشكل صارم بأعلى معايير التصنيع الدوائي، ومبادراتها التي حازت ثقة المستهلكين محلياً وعربياً.

من ناحيته، أوضح جيروم كارل، المدير العام لشركة «جلفار» أن زيارة الوفد الروسي شكلت فرصة لعرض جهود الشركة الدؤوبة لتعزيز منشآت الإنتاج، والمنصات المتطورة للأبحاث العالمية والتطوير التقني.

من جانبه، عبر القنصل العام لروسيا الاتحادية عن إعجابه الشديد بما حققته شركة «جلفار» والصناعات الدوائية في الإمارات من من إنجازات كبيرة ومهمة وبخاصة في مجال التقنية الحيوية ومع أدوية.