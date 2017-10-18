«المالية المركزية» بالشارقة تعرف بجائزة التميّز المالي

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ورشة للتعريف بالدورة الثانية من جائزتها السنوية للتميز المالي لعام 2017، والتي ستحمل عنوان «عام زايد» والمزمع تنفيذها في فبراير من العام القادم 2018، وذلك بمشاركة جميع ممثلي المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من الإدارات والأقسام المالية، بحسب بيان أمس.

وتهدف الدائرة من وراء إطلاق هذه الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المالية، والحفاظ على المال العام في مختلف الجهات الحكومية، والنهوض بمستوى الكوادر البشرية من أجل تعزيز مساهمتهم في تطوير المنظومة المالية التي تتميز بها إمارة الشارقة وتتبوأ بها مكانة رائدة على مستوى المنطقة.

وتضمنت الورشة التعريفية التي قدمها ناصر كشواني، الخبير المالي بالدائرة، التعريف برسالة الجائزة وأهدافها، والفئات المستهدفة منها، إضافة إلى فريق العمل، وآلية التقدم والترشح، إلى جانب آليات التقييم، وموعد تكريم الفائزين، ومواضيع أخرى عديدة حول الجائزة. وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور، الذين تعرفوا عن قرب على أبرز ملامح الدورة الثانية من جائزة التميّز المالي، وعبروا عن رغبتهم بالمشاركة فيها، وأشادوا بدور الجائزة في تطوير العمل لدى الإدارات المالية في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة وتشجيع الكوادر البشرية العاملة بالقطاع المالي على التميّز في عملهم.

وتشمل الجائزة أربع فئات أساسية، موزعة على عدة أقسام، وهي: فئة الجهة الحكومية الرائدة في جميع المحاور المالية، والفئات المؤسسية (أفضل جهة حكومية في تطبيق نظام الحسابات، وأفضل جهة حكومية في تطبيق نظام الموازنات، وأفضل جهة حكومية في تطبيق نظام المشتريات، وأفضل جهة حكومية في تطبيق نظام التحصيل، وأفضل جهة حكومية في التطوير المالي). أما فئة المبادرات والمشاريع فتتضمن: أفضل مبادرة أو مشروع في ترابط خدمات المالية العامة، وأفضل مبادرة أو مشروع في ترشيد النفقات، وأفضل إدارة مالية وأفضل قسم مالي في الجهات الحكومية، إضافة إلى فئة الأفراد التي تشمل: أفضل مدير مالي، وأفضل محلل موازنات، وأفضل محاسب، وأفضل ضابط مشتريات.