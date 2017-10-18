«المركزي»: التنسيق ضروري لمواجهة مخاطر «فقاعات» الأسواق العالمية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد مصرف الإمارات المركزي، على ضرورة التنسيق بين المصارف المركزية الرئيسة في العالم لمواجهة مخاطر «فقاعات» أسواق رأس المال العالمية، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن، نهاية الأسبوع الماضي.

ولفت معاليه إلى ضرورة التعاون لمواجهة مخاطر عدم اليقين في الاقتصاد الدولي الناتجة عن معطيات مثل تراكم الديون على الاقتصادات الناشئة التي تقدر بحسب معهد التمويل الدولي، بقيمة 53 تريليون دولار معظمها مستحقة على الشركات وهي ديون بالدولار الأميركي، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي في بعض الدول وأجزاء من العالم.

وقال معاليه: «في ظل هذه المعطيات، نود أن نرى مزيداً من التركيز لمعالجة الشواغل المتعلقة بالاقتصاد العالمي التي يمكن أن تترتب عليها آثار بعيدة المدى».

وأضاف: «بما أن البنوك المركزية الرئيسية لديها أو على وشك أن تبدأ مسار تشديد السياسات النقدية، فإن الآثار المترتبة على ذلك ينبغي تحليلها بعناية، وأن هناك حاجة لمزيد من التنسيق في السياسات النقدية لتجنب مخاطر تزايد عدم اليقين».