دبي (الاتحاد)

توسع شركة مايكروسوفت تعاونها مع بنك المشرق في دبي، لدفع برنامج التحول الرقمي داخل فروع البنك وخدماته الرقمية، من خلال منصة مايكروسوفت داينميكس 365، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس.

وأوضح سانديب تشوهان مدير قسم العمليات والتكنولوجيا في بنك المشرق أن «نظام داينمكس 365 موبايل كان واحداً من أهم التحولات التي دفعت قوة المبيعات لدينا، وهنا أحب أن أشير إلى أنه عندما يجتمع مديرو العلاقات في البنك مع عملائنا تسجل كل الاستفسارات والطلبات والشكاوى تلقائياً وتنقل إلى فرق العمليات في الوقت الحقيقي عبر هذا النظام الذكي».

وسيستفيد بنك المشرق الاستفادة من القدرات الأمنية التي تأتي تلقائياً مع حلول مايكروسوفت القائمة على الحوسبة السحابية الخاصة بها.

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج إن «التحول الرقمي له أشكال عديدة، ويعود بفوائد تجارية حقيقية، ولقد شاهدنا ذلك خلال علاقتنا الطويلة مع بنك المشرق، كما أنهم مع داينمكس 365 سيكونون قادرين من تمكين موظفيهم للعمل من أي مكان والحصول على فهم أكبر لعلاقات العملاء، وسيتيح هذا الابتكار لبنك المشرق تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في هذا القطاع».