«غرفة دبي» تبحث الشراكات الاقتصادية مع مالطا

دبي (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي زيارة بعثتها التجارية الناجحة إلى مالطا بتنظيم منتدى أعمال مالطا دبي، وعقد اجتماعات رفيع المستوى مع معالي جوزيف موسكات، رئيس وزراء مالطا، ومعالي كارميلو أبيلا، وزير الشؤون الخارجية والترويج التجاري في مالطا، ومعالي كريس كاردونا، وزير الاقتصاد والاستثمار والمشاريع الصغيرة في مالطا، ومعالي سيلفيو شيمبري، الأمين البرلماني للخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والابتكار في مالطا، وبحضور سالم عيسى القطام الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية وعدد من كبار رجال الأعمال الإماراتيين، وذلك في إطار جهود الغرفة للترويج لدبي كوجهة جاذبة للأعمال، وتعريف الشركات الخارجية بفرص الأعمال في دبي.

وأشار ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي إلى وجود فرص متنوعة للتعاون، حيث تستهدف الغرفة من خلال الفعاليات والاجتماعات التي نظمت خلال البعثة إلى التعرف على بيئة الأعمال، وبحث شراكات في قطاعات واعدة من رجال الأعمال في مالطا، وتسليط الضوء على المزايا التي توفرها الإمارة للشركات في مالطا للتوسع في أسواق المنطقة، وصولاً إلى القارة الأفريقية، مؤكداً أن مالطا هي شريك تجاري متميز لدبي خصوصاً مع توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة مالطا في 2014، التي مهدت الطريق للتعاون المشترك والمثمر بين الطرفين بالإضافة إلى وجود شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال.

ولفت الغرير إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع مالطا خلال العام 2016 بلغت نحو 33 مليون دولار، مشيراً ‬إلى ‬أن ‬التبادل ‬التجاري ‬الثنائي ‬متنوع ‬جداً ‬ولا ‬يزال ‬هناك ‬مجال ‬كبير ‬لزيادة ‬التجارة ‬الثنائية ‬لا ‬سيما ‬في ‬قطاعات ‬الخدمات ‬المالية ‬والتجزئة ‬والخدمات ‬اللوجستية ‬وقطاع ‬السياحة، ‬مؤكداً ‬أن ‬تعزيز ‬العلاقات ‬الثنائية ‬والتجارية ‬مع ‬مالطا ‬سيحقق ‬نمواً ‬اقتصادياً ‬ومنافع ‬متبادلة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة دبي قائلاً: «هناك فرص استثمارية جديدة للتعاون المشترك بين الشركات في دبي ومالطا».