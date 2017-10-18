20% زيادة الطلب سنوياً في الدولة على أجهزة الإضاءة الموفرة للطاقة والصوتيات

فهد الأميري (دبي)

أكد خبراء صناعة ومختصون في مجالي الإضاءة والصوتيات والمرئيات زيادة الطلب السنوي على الإضاءة الموفرة للطاقة وأجهزة الصوتيات في الدولة بنسب تتراوح من 15 إلى 20%، متوقعين أن تزيد هذه السنة في 2020 إلى 25%، بفضل التوسع في المشاريع التنموية والسياحية التي تشهدها الدولة.

وقدرت إحصائية حديثة حجم سوق الإمارات للصوتيات والمرئيات الاحترافية بـ 707 ملايين درهم في 2018، مقابل 656.2 مليون درهم في 2016.

وأكدوا خلال مشاركتهم في انطلاق معرضي «الإضاءة في الشرق الأوسط» و«الصوتيات والمرئيات» بمركز التجاري العالمي دبي أمس، على أهمية تطبيق التقنيات الحديثة في هذين المجالين، لافتين إلى إضاءة ‏LED ‬التي ‬تتميز ‬بتقنياته ‬الموفرة ‬للطاقة ‬صديقة ‬البيئة ‬والتي ‬تشجع ‬لوائح ‬حكومية ‬داعمة ‬على ‬تطبيقها، ‬فضلا ‬عن ‬انخفاض ‬الأسعار ‬والمشاريع ‬الكبرى ‬في ‬التطبيقات ‬المعمارية، ‬الصناعية، ‬الخارجية، ‬السكنية ‬والفندقية، ‬كما ‬أشاروا الى أن ‬الحلول ‬السمعية ‬والبصرية ‬تلعب ‬دورا ‬حاسما ‬في ‬ريادة ‬الحركة ‬السياحية ‬عبر ‬إحياء ‬المعالم ‬السياحية ‬الجاذبة.

ويشارك في «معرض الإضاءة» 345 عارضا من 28 دولة، ويستمر حتى 19 أكتوبر على مساحة 5573 مترا مربعا في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يتم عرض أكثر من 400 علامة عالمية أمام الآلاف من الشارين التجاريين، المصممين، المهندسين، الاستشاريين، المطورين العقاريين والبلديات الإقليمية.