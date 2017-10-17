«الإمارات للسيارات» تفتتح منشأة لاختبار شاحنات «مرسيدس-بنز»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة الإمارات للسيارات منشأةً جديدة لاختبار وتقييم قدرة تحمل شاحنات مرسيدس-بنز، وذلك بعد أن أتمَّت أعمال تجديد وإعادة تصميم المنشأة التي أقامتها قبل ثلاث سنوات، وفقاً لأعلى المقاييس العالمية.

وتوفِّر المنشأة في مدينة المصفح في أبوظبي، منصةً متكاملة لاختبار قدرة تحمل المركبات الثقيلة لشركة الإمارات للسيارات وقياس أدائها في جميع الظروف الصحراوية، بما في ذلك قياس قدرتها التشغيلية، خلال درجات الحرارة المرتفعة أو الأجواء الرملية والأجواء الرطبة، والتي تتراوح درجتها بين 45 إلى 100 درجة مئوية.