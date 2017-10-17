«اقتصادية رأس الخيمة»: %97 نسبة رضا المتعاملين

رأس الخيمة (الاتحاد)

حازت إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، نسبة 97% رضا عام من قبل المستهلكين عن آليات حل الشكاوى، حسب تقرير أصدرته الدائرة بين أن نسبة رضا المستهلكين عن سرعة معالجة الشكاوى بلغت 94%، وأن نسبة الرضا عن الموظفين الذي قاموا بحل الشكاوى قد بلغت نحو 95%، وهذا ما يؤكد حرص الدائرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية، وبناء ثقة متبادلة بين المستهلك والشركات.

وقالت فاطمة عبدالعزيز السويدي، مديرة قسم الحماية التجارية بالدائرة، إن شكاوى المستهلكين تركزت بشكل رئيس حول عدم الرضا عن إنجاز العمل بالفترة المحددة وبالشكل المطلوب، وعدم تطابق سعر المنتج الواقعي مع السعر المعلن.

وأردفت قائلة إن هدف القسم الالتزام بحماية المستهلك من التعرض لأي من الممارسات غير العادلة، مثل الغش التجاري أو ضياع الحقوق وغيره، كما أننا نستقبل جميع الملاحظات والشكاوى والاقتراحات بمختلف وسائل التواصل الفعلية مثل الحضور للدائرة، وأخرى الإلكترونية، مثل المكالمات الهاتفية (الخط الساخن) أو خدمة واتس اب، أو البريد الإلكتروني، أو حتى زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة.