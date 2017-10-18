«اقتصادية الشارقة» تتلقى 3404 شكاوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

الشارقة (الاتحاد)

تلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 3404 شكاوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حسب بيان أمس.

سجل الربع الأول من العام 1039 شكوى، وانخفضت قليلاً في الربع الثاني إلى 1001، وعاودت الارتفاع مجدداً خلال الربع الثالث لتسجل 1310 شكاوى، بزيادة 31% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وتصدرت شكاوى حماية المستهلك قائمة الشكاوى التي ترد للدائرة، حيث حازت نسبة 82% من إجمالي الشكاوى، تليها شكاوى الغش التجاري وشكاوى وكيل الخدمات بنسبة 9% لكل منهما.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن، تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء. وقال إن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي، وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

وأوضح أن بيانات الأشهر التسعة الأخيرة من العام الجاري شملت أيضاً نشاطاً واضحاً في مجال حماية المستهلك، وذلك عبر عدد من الحملات التوعوية التي تم تنفيذها في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لهذه الحملات التوعوية والجولات الرقابية هو توعية المستهلكين والمستثمرين والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة.

وشدد على أن الدائرة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات ولنشر الوعي بين التجار والمستهلكين.

ومن جانبه، أكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن الزيادة الملحوظة في أعداد شكاوى حماية المستهلك هي دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح أن نشاط السيارات وقطع غيارها جاء في مقدمة شكاوى حماية المستهلك وبنسبة 27% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، يليها نشاط الإلكترونيات والهواتف المتحركة التي بلغت نسبتها 18% من الشكاوى، ثم نشاط الأدوات الكهربائية ومواد البناء بنسبة 13%، ثم نشاط المفروشات بنسبة 10% من إجمالي عدد الشكاوى للفترة المذكورة، فيما تقاسمت بقية الشكاوى بقية النسب المتبقية.